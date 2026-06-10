欧州株 前日終値前後の推移目立つ 欧州株 前日終値前後の推移目立つ

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東京時間16:27現在

英ＦＴＳＥ100 10244.71（+17.38 +0.17%）

独ＤＡＸ 24422.69（-10.37 -0.04%）

仏ＣＡＣ40 8225.06（+21.63 +0.26%）

スイスＳＭＩ 13437.09（+80.78 +0.61%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスはまちまち。半導体のインフィニオンテクノロジーズ、ヘルスケアのフレゼニウスなどがしっかりとなっているが、ソフトウェアのSAP、建設資材のハイデルベルグマテリアルズなどが軟調。



英FTは金融の下げが重石。金融大手HSBC、スタンダードチャータードが軟調。高級車のロールスロイス、製薬会社GSKなどがしっかり。

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