東京時間16:27現在
英ＦＴＳＥ100　 10244.71（+17.38　+0.17%）
独ＤＡＸ　　24422.69（-10.37　-0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8225.06（+21.63　+0.26%）
スイスＳＭＩ　 13437.09（+80.78　+0.61%）
※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

独ダックスはまちまち。半導体のインフィニオンテクノロジーズ、ヘルスケアのフレゼニウスなどがしっかりとなっているが、ソフトウェアのSAP、建設資材のハイデルベルグマテリアルズなどが軟調。

英FTは金融の下げが重石。金融大手HSBC、スタンダードチャータードが軟調。高級車のロールスロイス、製薬会社GSKなどがしっかり。