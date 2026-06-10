メインシナリオ…やや買い優勢、年初来高値の160.72に注目。現状、10日線を支持線とした上昇トレンドが続いている。買いが先行すれば、4月30日に付けた年初来高値160.72がポイントになる。高値更新となれば、節目の161.00の攻防になろう。161円台に乗せると、2024年7月3日の高値161.95が視野に入る。同水準を突破すれば、節目の162.00や163.00がターゲットになる。



サブシナリオ･･･一方、売りが先行すれば、10日線がある159.94付近が最初の関門。同線を下抜くと、一目均衡表の転換線159.78や21日線がある159.38が意識される。21日線を下抜くと、節目の159.00の攻防になる。158円台に沈むようなら5月20日の安値158.60を試そう。



MINKABU PRESS

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