女優の瀬戸朝香（49）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、2人の子供について語った。

2007年9月に当時V6の井ノ原快彦と結婚し、10年に長男、13年に長女を出産。高校2年生になった長男、中学1年生の長女はともに海外留学中で、「あまり言い過ぎちゃうと逆に言ってくれなくなるかなと思って…でも心配にはなっちゃう」と話した。

長男も長女も小さい頃から好きな子の話をしたことがなく、「本当にいないのかな？」と思っていたという。「“恥ずかしいから言いたくないの？”って言って。ママは小学生の時に先輩が好きになってとか、中学の時はねって、自分のエピソード、経験を言って。言える環境を作った」と自身の経験を明かすことで子供たちがフランクに話せるようにしたが、返ってきた言葉は「それ、ママの話でしょ」だった。

「好きな子はいると思うんですけど…」と話す瀬戸に、MCの明石家さんまは「瀬戸さんが経験豊富なこと言い過ぎたんですよ」とツッコミ。「そんなことない」と笑って否定したが、スタジオからも「それは聞きたくないかもしれない」の声が上がっていた。