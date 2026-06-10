フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつての番組での大失態を明かされる場面があった。

岡副はかつて同局「めざましテレビアクア」「めざましテレビ」「めざましどようび」でリポーター、お天気キャスター、スポーツキャスターなどを務めた。

番組では岡副を良く知る人物として、当時共演していた同局・中村光宏アナウンサーに事前取材。VTRで登場した中村アナは「その季節が来たら思い出してしまう、恵方巻事件というのがありまして。アナウンサー、キャスター史上初の失態。いや伝説ですよ」と切り出した。

それは当時の「めざましテレビ」オープニングで、三宅正治アナから恵方巻を「今年はね、どの方角を向いて食べるのか、麻希ちゃん分かりますか」と振られた岡副が、「きたきたにし」と答え、スタジオが騒然となったというもの。

岡副は気にせず「どこを向いていいか分かんないって話をしていたら、東が右なので、左で斜め…」などと続け、三宅アナから「そういう問題じゃない。あれはね、“ほくほくせい（北北西）”って読むんだよ」とツッコミを入れられた。

中村アナは当時を振り返り「めざましファミリーって温かい空気なんですけれど、誰もフォローできなくて。あの三宅さんも“おいヤバい…”みたいな。何週間かそのネタ引っ張られて。“麻希ちゃんに方角は聞くな”って」と苦笑い。

それでも「本当にまっすぐな麻希ちゃんが大好きだから、変わらずそのままでいてください」とメッセージを送った。

スタジオでVTRを見終えた岡副は事前に読み方を確認しなかったのかと問われ「オープニングでサプライズで飛んでくる…」と回顧。「前日スーパーで北北西っていう看板を見た」と読み方を確認せずに「覚えてたから、そのまま言ってしまったんでしょうね」と苦笑した。