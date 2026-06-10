「本当にお見事」高橋一生は“一人四役”だった！繊細な演技に隠された“伏線”が最終話で判明＜リボーン＞

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んできたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれてきた。

6月9日（火）に放送された最終話では、高橋一生が“一人二役”どころか、“一人四役”だったことが判明する展開に。SNS上の視聴者に「演じ分け上手い人じゃないと成り立たない難役」と衝撃が走った。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】2人の光誠がついに初対面！

◆「僕もあなたと同じですよ」

最終話では、ついに光誠が英人に転生するきっかけとなった“神社の階段から転落した日”が訪れた。

そこで光誠は神社に向かい、初めて“この世界の光誠”と対面する展開に。

すると“この世界の光誠”は、「僕は会いたくありませんでしたよ。あなたが怖かった」と切り出し、「僕という存在が、いつかあなたに取って代わられるんじゃないか。怖かった」と続ける。

そして、「僕もあなたと同じです。あなたの残した日記や映像を手がかりに、根尾光誠を演じてきました」と、自身が英人であることを打ち明けた。

“この世界の光誠”は、以前より視聴者から「（転生前の世界と）ハンバーガーの食べ方が違ってた」「1話をなぞるような展開でも、根尾社長の表情が微妙に違う」といった考察が寄せられていた。

そして最終話でついに“2人が入れ替わっていた”という真相が明かされ、高橋一生が「光誠」「英人」に加え、「英人に転生した光誠」、「光誠に転生した英人」を演じていたことが判明。

絶妙な演技の違いが伏線だったことがわかり、SNS上の視聴者は「本当にお見事」「四役を演じ分けた高橋一生さんはさすがだった」と大いに盛り上がっていた。