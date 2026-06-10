モナキ4人の“クールビズ”スーツ姿に「新鮮すぎる」「優勝」と反響！落ち着きビジュで大胆イメチェン

【写真】半袖姿も話題、シックなカラーでクールビズなモナキ【動画】モナキ×しまうさのダンスコラボ

モナキが、“クールビズ”なスーツ姿を披露し、ファンの注目を集めている。

■モナキがしまむらとコラボ！

モナキは、ファッションセンターしまむらで展開中のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに就任。しまむらの公式SNSでは、接触冷感に優れたアイテムを着用したモナキなビジュアルが公開された。

普段は王子感漂う“メンカラ”のカラージャケットを纏ったモナキの4人だが、この度公開されたビジュアルでは、白、紺、黒、グレーなどシックなカラーコーディネートで登場している。

半袖シャツをスラックスパンツにタックインしてベルトできっちり締めた“クールビズ”なスーツ姿や、白Tシャツに細身パンツとパーカーを合わせたカジュアルコーデ、色違いのボーダーシャツをお揃いで着用した姿など、爽やかさ全開のビジュアルに仕上がっている。

モナキのあらたな姿を楽しめるビジュアルに、SNSでは「しごてきサラリーマンのクールビススタイル」「落ち着いた色のモナキ新鮮すぎる」「スーツのおヨネたんやばい優勝」「ビジュよすぎ」「爽やか～！」「かっこいいとかわいいが渋滞してる」「神ですか…」「おヨネとケンケンみたいな高校生いそうだね」「衣装とのギャップが…！」「アイドルっぽいポージング多くて良き」など、多くの反響が寄せられている。

■モナキがしまむら公式キャラ“しまうさ”とコラボダンス

なお、しまむらの公式TikTokでは、しまむらの公式キャラクター“しまうさ”とモナキがダンスコラボ。手でうさ耳を作ったりと、こちらも可愛らしさで溢れている。