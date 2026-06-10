　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73563.74　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71304.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
70770.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
69018.32　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68515.72　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
68402.13　　新値三本足陽転値
66498.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66261.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58　　均衡表転換線(日足)
66013.57　　6日移動平均線
64472.90　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

64179.27　　★日経平均株価10日終値

64025.00　　均衡表基準線(日足)
64006.55　　25日移動平均線
62509.64　　均衡表転換線(週足)
61751.97　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61691.71　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59927.48　　13週移動平均線
59497.39　　ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14　　均衡表基準線(週足)
58667.30　　75日移動平均線
57747.07　　均衡表雲上限(日足)
57242.80　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56885.09　　26週移動平均線
55731.43　　均衡表雲下限(日足)
55382.07　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52677.99　　200日移動平均線
52078.47　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50836.65　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84　　均衡表雲上限(週足)
47271.85　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46291.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42465.23　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　21.07(前日34.08)
ST.Slow(9日)　　33.94(前日52.64)

ST.Fast(13週)　 86.68(前日89.04)
ST.Slow(13週)　 91.19(前日91.98)

［2026年6月10日］

株探ニュース