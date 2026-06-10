【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73563.74 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71304.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70770.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69018.32 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68515.72 ボリンジャー:＋2σ(25日)
68402.13 新値三本足陽転値
66498.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66261.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
66013.57 6日移動平均線
64472.90 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64179.27 ★日経平均株価10日終値
64025.00 均衡表基準線(日足)
64006.55 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61751.97 ボリンジャー:-1σ(25日)
61691.71 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59927.48 13週移動平均線
59497.39 ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14 均衡表基準線(週足)
58667.30 75日移動平均線
57747.07 均衡表雲上限(日足)
57242.80 ボリンジャー:-3σ(25日)
56885.09 26週移動平均線
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55382.07 ボリンジャー:-1σ(13週)
52677.99 200日移動平均線
52078.47 ボリンジャー:-1σ(26週)
50836.65 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47271.85 ボリンジャー:-2σ(26週)
46291.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
42465.23 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 21.07(前日34.08)
ST.Slow(9日) 33.94(前日52.64)
ST.Fast(13週) 86.68(前日89.04)
ST.Slow(13週) 91.19(前日91.98)
［2026年6月10日］
株探ニュース
73563.74 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71304.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70770.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69018.32 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68515.72 ボリンジャー:＋2σ(25日)
68402.13 新値三本足陽転値
66498.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66261.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
66013.57 6日移動平均線
64472.90 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64179.27 ★日経平均株価10日終値
64025.00 均衡表基準線(日足)
64006.55 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61751.97 ボリンジャー:-1σ(25日)
61691.71 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59927.48 13週移動平均線
59497.39 ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14 均衡表基準線(週足)
58667.30 75日移動平均線
57747.07 均衡表雲上限(日足)
57242.80 ボリンジャー:-3σ(25日)
56885.09 26週移動平均線
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55382.07 ボリンジャー:-1σ(13週)
52677.99 200日移動平均線
52078.47 ボリンジャー:-1σ(26週)
50836.65 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47271.85 ボリンジャー:-2σ(26週)
46291.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
42465.23 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 21.07(前日34.08)
ST.Slow(9日) 33.94(前日52.64)
ST.Fast(13週) 86.68(前日89.04)
ST.Slow(13週) 91.19(前日91.98)
［2026年6月10日］
株探ニュース