　6月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2656銘柄。東証終値比で上昇は1123銘柄、下落は1439銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが62銘柄、値下がりは156銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4014>　カラダノート　　　　497　　 +77（ +18.3%）
2位 <7064>　ハウテレ　　　　　　969　　+150（ +18.3%）
3位 <7602>　レダックス　　　　　170　　 +26（ +18.1%）
4位 <7878>　光・彩　　　　　　 1004　　+108（ +12.1%）
5位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.4　　+0.4（　+6.7%）
6位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 34　　　+2（　+6.2%）
7位 <4565>　ネクセラ　　　　　 1031　　 +51（　+5.2%）
8位 <1786>　オリエン白石　　　　341　　 +16（　+4.9%）
9位 <4880>　セルソース　　　　　330　　 +15（　+4.8%）
10位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　777　　 +30（　+4.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9166>　ＧＥＮＤＡ　　　　　485　　-107（ -18.1%）
2位 <7442>　中山福　　　　　　　401　　 -78（ -16.3%）
3位 <5032>　エニーカラー　　　 2420　　-455（ -15.8%）
4位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1300　　-200（ -13.3%）
5位 <5031>　モイ　　　　　　　421.1　 -40.9（　-8.9%）
6位 <4042>　東ソー　　　　　　 2578　-193.0（　-7.0%）
7位 <8142>　トーホー　　　　　 1222　　 -73（　-5.6%）
8位 <7376>　ＢＣＣ　　　　　　 1023　　 -61（　-5.6%）
9位 <7048>　ベルトラ　　　　　118.6　　-5.4（　-4.4%）
10位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 24.1　　-0.9（　-3.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7201>　日産自　　　　　　　336　　+9.6（　+2.9%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2464.9　 +25.4（　+1.0%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　10735　　+105（　+1.0%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　62259　　+429（　+0.7%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　726.9　　+4.4（　+0.6%）
6位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　10326.5　 +61.5（　+0.6%）
7位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 5092.4　 +27.4（　+0.5%）
8位 <8015>　豊田通商　　　　 6122.7　 +30.7（　+0.5%）
9位 <7012>　川重　　　　　　 2873.7　 +14.2（　+0.5%）
10位 <4061>　デンカ　　　　　 3835.7　 +18.7（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4042>　東ソー　　　　　　 2578　-193.0（　-7.0%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　　622　 -14.2（　-2.2%）
3位 <6504>　富士電機　　　　13164.5　-105.5（　-0.8%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　　 5790　　 -41（　-0.7%）
5位 <1925>　大和ハウス　　　　 4353　　 -28（　-0.6%）
6位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　61457　　-383（　-0.6%）
7位 <4911>　資生堂　　　　　　 2514　 -15.0（　-0.6%）
8位 <4689>　ラインヤフー　　　405.1　　-2.4（　-0.6%）
9位 <6113>　アマダ　　　　　 2807.8　 -16.2（　-0.6%）
10位 <8830>　住友不　　　　　 3470.1　 -19.9（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース