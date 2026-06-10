[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1123銘柄・下落1439銘柄（東証終値比）
6月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2656銘柄。東証終値比で上昇は1123銘柄、下落は1439銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが62銘柄、値下がりは156銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4014> カラダノート 497 +77（ +18.3%）
2位 <7064> ハウテレ 969 +150（ +18.3%）
3位 <7602> レダックス 170 +26（ +18.1%）
4位 <7878> 光・彩 1004 +108（ +12.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 6.4 +0.4（ +6.7%）
6位 <3823> ＷＨＤＣ 34 +2（ +6.2%）
7位 <4565> ネクセラ 1031 +51（ +5.2%）
8位 <1786> オリエン白石 341 +16（ +4.9%）
9位 <4880> セルソース 330 +15（ +4.8%）
10位 <4422> ＶＮＸ 777 +30（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9166> ＧＥＮＤＡ 485 -107（ -18.1%）
2位 <7442> 中山福 401 -78（ -16.3%）
3位 <5032> エニーカラー 2420 -455（ -15.8%）
4位 <6072> 地盤ＨＤ 1300 -200（ -13.3%）
5位 <5031> モイ 421.1 -40.9（ -8.9%）
6位 <4042> 東ソー 2578 -193.0（ -7.0%）
7位 <8142> トーホー 1222 -73（ -5.6%）
8位 <7376> ＢＣＣ 1023 -61（ -5.6%）
9位 <7048> ベルトラ 118.6 -5.4（ -4.4%）
10位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 24.1 -0.9（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 336 +9.6（ +2.9%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2464.9 +25.4（ +1.0%）
3位 <5802> 住友電 10735 +105（ +1.0%）
4位 <8035> 東エレク 62259 +429（ +0.7%）
5位 <4755> 楽天グループ 726.9 +4.4（ +0.6%）
6位 <4578> 大塚ＨＤ 10326.5 +61.5（ +0.6%）
7位 <9147> ＮＸＨＤ 5092.4 +27.4（ +0.5%）
8位 <8015> 豊田通商 6122.7 +30.7（ +0.5%）
9位 <7012> 川重 2873.7 +14.2（ +0.5%）
10位 <4061> デンカ 3835.7 +18.7（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2578 -193.0（ -7.0%）
2位 <6753> シャープ 622 -14.2（ -2.2%）
3位 <6504> 富士電機 13164.5 -105.5（ -0.8%）
4位 <5214> 日電硝 5790 -41（ -0.7%）
5位 <1925> 大和ハウス 4353 -28（ -0.6%）
6位 <6273> ＳＭＣ 61457 -383（ -0.6%）
7位 <4911> 資生堂 2514 -15.0（ -0.6%）
8位 <4689> ラインヤフー 405.1 -2.4（ -0.6%）
9位 <6113> アマダ 2807.8 -16.2（ -0.6%）
10位 <8830> 住友不 3470.1 -19.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4014> カラダノート 497 +77（ +18.3%）
2位 <7064> ハウテレ 969 +150（ +18.3%）
3位 <7602> レダックス 170 +26（ +18.1%）
4位 <7878> 光・彩 1004 +108（ +12.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 6.4 +0.4（ +6.7%）
6位 <3823> ＷＨＤＣ 34 +2（ +6.2%）
7位 <4565> ネクセラ 1031 +51（ +5.2%）
8位 <1786> オリエン白石 341 +16（ +4.9%）
9位 <4880> セルソース 330 +15（ +4.8%）
10位 <4422> ＶＮＸ 777 +30（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9166> ＧＥＮＤＡ 485 -107（ -18.1%）
2位 <7442> 中山福 401 -78（ -16.3%）
3位 <5032> エニーカラー 2420 -455（ -15.8%）
4位 <6072> 地盤ＨＤ 1300 -200（ -13.3%）
5位 <5031> モイ 421.1 -40.9（ -8.9%）
6位 <4042> 東ソー 2578 -193.0（ -7.0%）
7位 <8142> トーホー 1222 -73（ -5.6%）
8位 <7376> ＢＣＣ 1023 -61（ -5.6%）
9位 <7048> ベルトラ 118.6 -5.4（ -4.4%）
10位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 24.1 -0.9（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7201> 日産自 336 +9.6（ +2.9%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2464.9 +25.4（ +1.0%）
3位 <5802> 住友電 10735 +105（ +1.0%）
4位 <8035> 東エレク 62259 +429（ +0.7%）
5位 <4755> 楽天グループ 726.9 +4.4（ +0.6%）
6位 <4578> 大塚ＨＤ 10326.5 +61.5（ +0.6%）
7位 <9147> ＮＸＨＤ 5092.4 +27.4（ +0.5%）
8位 <8015> 豊田通商 6122.7 +30.7（ +0.5%）
9位 <7012> 川重 2873.7 +14.2（ +0.5%）
10位 <4061> デンカ 3835.7 +18.7（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2578 -193.0（ -7.0%）
2位 <6753> シャープ 622 -14.2（ -2.2%）
3位 <6504> 富士電機 13164.5 -105.5（ -0.8%）
4位 <5214> 日電硝 5790 -41（ -0.7%）
5位 <1925> 大和ハウス 4353 -28（ -0.6%）
6位 <6273> ＳＭＣ 61457 -383（ -0.6%）
7位 <4911> 資生堂 2514 -15.0（ -0.6%）
8位 <4689> ラインヤフー 405.1 -2.4（ -0.6%）
9位 <6113> アマダ 2807.8 -16.2（ -0.6%）
10位 <8830> 住友不 3470.1 -19.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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