ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手は9日（日本時間10日）、本拠地オラクルパークでのナショナルズ戦に「5番右翼」で先発出場。5打数2安打2打点で打線をけん引した。今季はここまで打率.335で、メジャー全体2位につける好調ぶり。17試合連続安打を継続している。

地元メディア『ザ・サンフランシスコ・スタンダード』によると、イ・ジョンフは同僚のルイス・アラエス内野手の打撃を徹底分析。3度の首位打者を誇る安打製造機から、多くのことを学んだという。

■肉体面より精神面で学び得る

9日の試合では4安打をマーク

現在27歳のイ・ジョンフは、2024年にジャイアンツに入団。韓国球界のスター外野手として期待がかかったが、5月にフェンス激突で左肩を脱臼。わずか37試合の出場にとどまった。2年目の昨季は150試合に出場し、打率.260、8本塁打、55打点、10盗塁、OPS.734と堅実な働きを見せたものの、ややインパクトに欠けるシーズンを送った。

ところが3年目の今季は、4月に月間打率.312と結果を残すと、5月も.313と安打を量産。背中の張りで10日間の故障者リスト入りをしたものの、復帰後も打撃好調を維持。直近17試合連続安打中で、6月の月間打率は.500ちょうど。過去最高の滑り出しを見せている。

地元メディア『ザ・サンフランシスコ・スタンダード』は9日（同10日）、ここまで打撃絶好調のイ・ジョンフに関する記事を掲載。イ・ジョンフは5月下旬、負傷者リスト入りをしている間に同僚アラエスの打撃を徹底分析。技術面のみならず、精神面に関しても学び、あらゆる状況下での心構えや投手へのアプローチ、成功や失敗との向き合い方などについても教わっているという。

イ・ジョンフは、9日（同10日）の試合でも5打数2安打2打点で打線をけん引。打率.335はメジャー全体2位（ナ・リーグも2位）で、首位打者に6厘差と肉薄している。