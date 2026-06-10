◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)

カーリング日本一を決める今大会に、ロコ・ソラーレが出場。しかし、1次予選リーグで敗退しました。

1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。そして今大会は、2030年に行われるフランスアルプスオリンピックの日本代表決定戦への切符を懸けた戦いでもあります。

ロコ･ソラーレは吉田知那美選手が退団し、今年は小穴桃里選手と松澤弥子選手が登録され新しい体制で挑んでいます。そして1勝2敗と崖っぷちで迎えた10日、中部電力と対戦。

1-1で迎えた第5エンドで先攻のロコ･ソラーレは最後の1投を藤澤五月選手が投じますが、自身のブロックストーンにぶつかりハウスをとらえることが出来ませんでした。後攻の中部電力がしっかりハウス内をとらえ3点のビッグエンドとなります。

さらに第7エンドもロコ･ソラーレは最後の1投でナンバー1を奪えず相手に3点を与えてしまいました。第8エンドは藤澤選手がラスト1投でダブルテイクアウトで2点を返しました。4-7で3点ビハインドで迎えた第9エンド、ロコ･ソラーレの最後の一投はダブルテイクアウトを狙うも、無情にもブロックストーンにぶつかりハウスをとらえられず得点を奪われ、4-9で降参のコンシード。

ロコ･ソラーレは1勝3敗で1次予選リーグ敗退が決まりました。ミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスは3勝1敗で2次予選リーグへ進出です。

▽6月10日の女子の結果

SC軽井沢クラブ 11-8 フィロシーク青森

フォルティウス 11-9 チーム御代田

中部電力 9-4 ロコ･ソラーレ

北海道銀行 12-2 京都大学

▽各ブロックの1次リーグ結果

【Aブロック】

SC軽井沢クラブ 4勝0敗

中部電力 3勝1敗

GRANDIR 1勝3敗

ロコ･ソラーレ 1勝3敗

フィロシーク青森 1勝3敗

【Bブロック】北海道銀行 4勝0敗フォルティウス 3勝1敗札幌国際大学 2勝2敗チーム御代田 1勝3敗京都大学 0勝4敗