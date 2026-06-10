敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その直後に適時二塁打。LA局からも「呪いみたい」「いい結果にならない」と、野次を揶揄する声があがっている。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。続いて「overrated!（過大評価だ）」と追い打ちをかけるようなチャントが起きた。しかし直後に、捕手の三塁牽制悪送球の間に三塁走者が生還。続く大谷も適時二塁打を放つと、その後打線が爆発した。この回一挙10点を挙げ、相手ファンを黙らせた。

この状況について、ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で、実況のスティーブン・ネルソン氏が、「ライト側からとんでもなく的外れなチャントが聞こえますね。気を付けた方がいいぞ」と指摘されていたが、その通りの“悲劇”となった。

8回にもネルソン氏は「今夜は良いことも悪いことも、ジンクスやモジョ（流れや運気）の話が色々と出ていましたよね」との話から、「ライトスタンドのPNCセクションのファンですが、雨用シート（タープ）が外されてからチャントを始めました」と再び野次を話題に。「ただパイレーツを応援するのではなく、ドジャースに向けてネガティブなヤジを叫び始めたんです。そこから、何だか流れが変わってしまいました」と、“悲劇”に言及した。

すると、解説を務めたOBで通算284本塁打のエリック・キャロス氏が「何が一番の皮肉だったか分かりますか？」と続ける。「彼らが『ショウヘイは過大評価だ！』と大合唱していた時です。でも実際のところ、むしろ『過小評価だ』と叫ぶべきなんじゃないかって言えるくらいですよ。なんというか…ええ、あのヤジは完全に彼らにとって裏目に出ましたね」と指摘した。

最後は「これほど大谷が偉大であっても、私たちはまだ、彼の凄さを十分に理解し、評価しきれていないんじゃないかとすら思いますよ」と絶賛すると、ネルソン氏も「全く同感です」と頷いていた。



（THE ANSWER編集部）