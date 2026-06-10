第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）につながる南北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。

今年から地区予選が廃止され、トーナメントが一本化。１、２回戦は同地区同士で対戦するが、３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦する可能性があり、３回戦から準々決勝までは札幌と函館で開催される。

昨春センバツに出場した東海大札幌は、２７日の初戦（２回戦、札幌麻生）で北星学園大付―札幌清田の勝者と対戦が決定。勝利すれば、３回戦から準々決勝までの３戦は函館での試合が続くことになった。さらに、３回戦では札幌大谷、札幌東陵、札幌工といった札幌勢と地元を離れて戦うことになり、伊藤悠雅主将（３年）は「函館は移動時間もあって疲れたりするかもしれないけれど、その中でも自分たちのプレーを出せるかがカギ。（札幌勢同士の対戦を）わざわざ函館まではとも思いますけど、いい球場と聞いているので、その情報を想像しながらやっていきたい。勝ってエスコンに戻ってきたい」と話した。

大会は計９６チームが出場し、２０日に開幕。順調に日程が消化されれば、７月２１日にエスコンフィールドで決勝が行われる。