北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋から当時17歳の女子高校生Aさんを転落させ、川で溺死させた殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。5月25日から公判が続き、同月29日からは被告人質問が始まった。

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一貫して「殺意はなかった」としている内田被告に、6月3日の第6回公判では被害者遺族の思いも語られた。【全3回の第2回。第1回から読む】

「共犯の小西優花受刑者（21）はすでに公判を終え、殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪で懲役23年の実刑判決が確定しています。この裁判中、小西受刑者と内田被告との間に『上下関係があった』ことも認められていて、"舎弟"の立場にあったとされる小西受刑者は『（橋の上で被害者を）最後に押したのは梨瑚さん』『梨瑚さんも真実を話してほしい』などと証言していました」（全国紙社会部記者）

一方、内田被告側が認めているのは監禁と不同意わいせつのみ。不同意わいせつによる"致死"の部分と、殺人に関しても争う姿勢だ。

「小西受刑者は内田被告の第3回公判（5月27日）にも出廷し、『梨瑚さんがAさんの肩甲骨のところを両手で押した』と証言。『梨瑚さんの証言は最初から最後まで嘘』『（梨瑚さんにも）殺意があったと思う』とも述べていました」（同前）

なお、内田被告は昨年の小西受刑者の裁判に出廷した際、「（自分も）同じ内容の裁判を控えているので、ここでは話したくありません」と証言を拒否。今回、内田被告の第6回公判では、検察官がその理由を確認する場面もあった。

検察官：証人尋問では「嘘をつかない」と宣誓するが、小西受刑者の裁判で宣誓を拒んだ。なぜか？

内田被告：裁判の内容が違うから。

検察官：同じ事件だが？

内田被告：中身が全然違う。

また、弁護側からの補充質問では、小西受刑者との証言のズレも指摘されたが、内田被告は以下のように回答した。

弁護人：小西受刑者は被告と違う証言をした。なぜだと思う？

内田被告：小西さんは自分と違って殺意を認め、懲役23年の判決が下された。私は殺意を争っているので、小西さんとしては腹立たしいのかなと思う。

この日は被告人質問が終わると、Aさんの遺族の供述調書が読み上げられた。

母親は、事件性があると判断されたこと、家族でAさんを探したこと、最終的には遺体で見つかったと連絡を受けたことを振り返り、こう吐露した。

「本当にAが死んでしまったと思うと、涙が止まらなかった」

「遺体の損傷が激しく、警察から『見ないほうがいい』と言われた。目の前にいるのは本当にAなのかと思ったが、DNAが一致したと説明を受けた」

Aさんが監禁されて連れまわされ、暴行を受けたことについても「どれほどの恐怖、痛み、悲しみだったか」と憤り、「Aを生きて返してもらいたいが、その願いは叶わない。だから、犯人には極刑を望む」と訴えた。

父親も、Aさんとの思い出に触れた上で「Aの夫とお酒を飲むこと、孫を抱っこすることが夢だった。でも、もう叶わない」と沈痛な思いを述べたほか、「わずか17歳だったAの命、未来を奪う必要はあったのか」「人間のすることじゃない。決して犯人を許せない」「（犯人を）Aと同じ目に遭わせてやりたいが、できないので、できる限り厳重な処分を望む」と主張した。

調書が読み上げられる間、表情を変えずにじっと耳を傾けていたという内田被告。6月4日の第7回公判では、内田被告が改めて謝罪をした。

（第3回記事に続く）