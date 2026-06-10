「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子１次リーグが行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは中部電力に４−９で敗れ、３連敗、通算１勝３敗のＡ組最下位で１次Ｌ敗退が決まった。日本選手権での１次リーグ敗退はＬＳ北見時代を含めて１５度目の出場で初めて。

試合後、藤沢は「ただ単に実力不足。練習不足でした」と唇を噛み締めた。２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場を逃した２５〜２６年シーズンはチームとして転換期を迎えており、３月に不動のサード吉田知那美が退団。混合ダブルスを主戦とする小穴桃里を同月の世界選手権から迎え入れ、今回の日本選手権に臨んだ。「桃里ちゃんが入ってくれたことはプラスしかない」とした上で「自分たちの中ではいい準備をしてきたつもりではあったけど、大会の結果としてみると、もう少し練習したかったなと。練習不足として受け止めるしかない。私の投げも安定しなくて、感覚もずれて、自信も失っていたところもあった。私の責任」と受け止め、「それぞれの来季に向けて１から始められるように切り替えていきたい」と、言葉を紡いだ。そして帰り際には「ほんっっとにすみません！期待していただけるだけありがたいです」と語り、会場を後にした。

試合は１−１で迎えた第５エンド、不利な先攻で苦しい展開を強いられると、スキップ藤沢五月の最終投がカードに当たってしまい、相手に３点のビッグエンドを献上。第７エンドにも３失点で万事休した。第８エンドに藤沢が最終投でダブルテークアウトを決めて、２点を返して意地をみせたが、そのまま押し切られた。今大会は氷の状態の把握に苦戦。それぞれショットの精彩を欠き、数々のミラクルを演じてきた持ち前の勝負強さも影を潜めた。