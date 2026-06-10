韓国の人気俳優キム・スヒョンの私生活をめぐる騒動から派生した３９億ウォン（約３億９０００万円）相当の損害賠償訴訟が、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セイ代表の逮捕により新たな局面を迎えたと１０日、現地メディアの韓国経済などが報じた。

記事によると、水原（スウォン）地方裁判所ではこの日午前、健康機能食品メーカー「プロムバイオ」がキム・スヒョンと所属事務所・ゴールドメダリストを相手取り提起した３億９６００万ウォン（約３９００万円）相当の損害賠償請求訴訟の第３回弁論期日が開かれたという。昨年１０月に第２回弁論が開かれて以来、約８カ月ぶりだと伝えた。

プロムバイオ側は昨年３月当時、最近虚偽であることが判明したキム・スヒョンが故キム・セロンさん（当時２４歳）と未成年時期に交際をしていたという疑惑が浮上したことにより「ブランドイメージが損なわれ、被害を受けた」と主張していた。

約８カ月ぶりに再開された今回の公判で、裁判所は「品位維持違反が具体的にどの部分について特定されたのか、改めて確認が必要だ」として、プロムバイオ側に証拠資料を再提出するよう伝えたという。その資料を基にキム・スヒョン側から追加回答を受け、本格的に被害有無を判断するとみられるとした。