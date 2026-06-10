Nakamura Hakが、1st CDシングル『ただ美しい呪い』を本日リリース。あわせて、リリースを記念した無料オンラインライブ『境界』を6月13日24時より配信する。

（関連：【画像あり】Nakamura Hak、テッキーな演出による無料オンラインライブ『境界』ライブ写真）

本作には、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」の3曲を一挙に収録。フル尺音源と各曲のアニメバージョンを加えた計6トラックが収録され、このうち「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されておらず、今回が初のリリースとなる。ジャケットのイラストは、原作漫画『とんがり帽子のアトリエ』の作者である白浜鴎が手掛けた。

5月29日に行われた初オンラインライブは、音響や照明効果を極限まで抑えたストイックな演出で生配信されたが、今回のオンラインライブでは『生演奏』×『左右・背面・地面と四方に配した巨大LEDを用いたVJ』に加え、『AR投射』も用いたテッキーな演出となる関係で、事前収録した映像を配信する形を取る。

なお、セットリストおよび収録時に撮影されたライブ写真も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）