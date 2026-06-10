「可愛い笑顔が凄く素敵」人気女優が“つけ耳”でニッコリ 「人生初のセレモニアルピッチ」舞台裏を公開
女優の恒松祐里がセレモニアルピッチに登場した(C)産経新聞社
人気女優の恒松祐里が6月9日、ZOZOマリンスタジアムでのロッテー中日のセ・パ交流戦でセレモニアルピッチを行った。
この日は「STAR WARS NIGHT」として開催され、スターウォーズの最新スピンオフ映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクター、グローグーの耳のカチューシャをつけ、ロッテのユニフォーム姿で登場した。
【動画】人気女優の恒松祐里が始球式 舞台裏の様子をチェック
スターウォーズのお馴染みのキャラも見守る中で、ワインドアップから投じたボールは惜しくもワンバウンドとなったが、ストライク付近に到達して、捕手のミットに収まり、笑顔を見せた。
恒松は自身のインスタグラムで「人生初のセレモニアルピッチ 大好きなスター・ウォーズとコラボした特別な試合に呼んでいただけて光栄でした」と綴り、始球式の舞台裏の様子を動画で公開している。
この投稿にファンからは「強肩でビックリです！ナイスピッチングでした」「よかったですねー すごいshot！」「めっちゃ ナイスピッチ」「いつも元気な可愛い笑顔が凄く素敵です」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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