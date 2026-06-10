銀座コージーコーナーは、6月12日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「国産さくらんぼショート」と「チェリーパイ」、「贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜」を販売する。

日に日に暑くなり、爽やかな味わいのスイーツが恋しくなるこの時期。上面に涼しげな果実がきらめく、スイーツ3品を発売する。

「国産さくらんぼショート」は、旬の国産さくらんぼを2粒トッピングしたケーキ。甘ずっぱいさくらんぼとクリーム＆スポンジの三位一体のおいしさを楽しめる。「チェリーパイ」は、2種類のチェリーの甘ずっぱさとカスタードクリームが爽やかにとけ合い、暑い日にもぴったりの一品となっている。

「贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜」は、芳醇な香りの“赤肉メロン”と、爽やかな甘みと香りの“青肉メロン”を上面に飾った、見た目も涼やかなパイ。3品ともに、目で涼んで、食べて爽やかなケーキになっている。

果実がきらめくスイーツで、初夏のティータイムをぜひ楽しんでほしい考え。



「国産さくらんぼショート」

「国産さくらんぼショート」は、さくらんぼ風味のスポンジに国産さくらんぼのジャムを重ね、国産さくらんぼゼリーと生クリーム入りホイップクリームをサンドし、国産さくらんぼを2粒トッピングした。甘ずっぱいさくらんぼと、クリーム＆スポンジの三位一体のおいしさが口いっぱいに広がる。



「チェリーパイ」

「チェリーパイ」は、風味豊かなパイの上にカスタードクリーム、爽やかな酸味のレッドサワーチェリーと、濃厚な甘みのダークスイートチェリーをたっぷりのせた。ジューシーな果肉と、甘ずっぱさが爽やかな夏向きのパイになっている。



「贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜」

「贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜」は、旬のメロンを贅沢に使い、メロン風味のスポンジにメロンリキュール香るカスタードとパイを重ねた。上面にはコクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」と、爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」の2色の果肉を飾り、見た目も鮮やかだとか。メロンづくしのリッチな味わいを堪能できる。

［小売価格］

国産さくらんぼショート：637円

チェリーパイ：648円

贅沢2種メロンパイ〜カスタード仕立て〜：777円

（すべて税込）

［発売日］6月12日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp