青山商事は、これから本格的に迎える猛暑や酷暑に対応するため「接触冷感」素材を採用したレディーストップスを大幅に拡充する。今季の投入数は前年比約3倍に拡大し、過去最大規模の数量で全国の洋服の青山および、公式オンラインストアで発売している。





働く女性のビジネスウエア選びにおいては、「デザイン性」や「きちんと感」といった見た目を重視する傾向がある。しかし近年は、記録的な猛暑や長期化する夏によって、快適に過ごすための「機能性」も求める声があがっている。特に毎日着用し、直接肌に触れる機会の多いトップスは、肌に触れた瞬間にひんやりと感じる「接触冷感」仕様の商品需要が高まっている。そこで今季は、1枚でも華やかに決まる高いデザイン性はそのままに、猛暑や酷暑でも快適さを保つ「接触冷感トップス」を過去最大規模の数量で展開している。





年々高まる涼感アイテムへの需要を受け、2025年度に3.8万点だった「接触冷感トップス」の投入数は、2026年度には11.1万点と、前年比約3倍と大幅に拡大。5年前の2022年度と比較すると、60倍もの数量となっている。また、接触冷感機能を備えたレディーススーツも前年比約1.4倍の数量を投入し、万全のラインアップで夏のビジネススタイルをサポートする。商品には「接触冷感」に加えて、移動中の強い日差しから肌を守る「UVカット」や、汗をすばやく吸収・拡散する「吸汗速乾」などの機能も搭載。外出後の汗のベタつきや蒸れを感じさせず清潔感のある装いをキープする。デザインは、パフスリーブやフロント部分にギャザーを採用することでジャケットを着ていなくても着映えし、ビジネスシーンに相応しい「きちんと感」を演出する。

［小売価格］3289円〜6589円（税込）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp