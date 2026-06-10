スマートビズスタイルを提案する「ORIHICA（オリヒカ）」（運営：AOKI）は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO」を一昨年2月から展開している。今回夏に向けて、快適な着心地とスマートな着こなしを叶えるアイテムを拡充し、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで販売を開始した。

ライフスタイルやビジネスシーンの多様化を受け、ORIHICAではオン・オフ問わずスポーツシーンまでシームレスに着用できる、ハイブリッドなビジカジウェア「BIZSPO」を販売している。抜群のストレッチ性と高い汎用性が特長の同シリーズは、さまざまなシーンで消費者の日常を豊かに彩る。



「ハーフパンツ＆ビズTキシリトール半袖Tシャツ」

今回、暑さの厳しい夏をより快適に、アクティブに過ごすためのラインアップを拡充し、幅広い用途で着用できるアイテムを揃えた。昨年ORIHICAで初めて展開したハーフパンツは、近年クールビズアイテムとしても注目を集め、消費者からの反響も高く、今年も登場した。その他のスラックスについてもカラー等のバリエーションを充実させ、多様化するビジネスウェアの最適解を提案する。また、Tシャツやポロシャツなどのインナーアイテムも豊富に用意し、セットアップにとどまらない自由な組み合わせと着まわしによってコーディネートの幅を広げ、消費者の夏の装いをアップグレードする。

これからもORIHICAは、消費者のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、暑い季節をオン・オフ問わず快適に過ごせるようサポートする。

今年春夏のORIHICA「BIZSPO」は、スラックスとハーフパンツは上質な日本製のニット生地を使用した抜群のストレッチ性と、脇シャーリング仕様によるストレスフリーなウエスト周り設計で、窮屈感のない快適な着心地を実現。また、今季はUVカット機能を搭載し、夏の日差しから肌を守る。マシンウォッシャブルで夏場も常に清潔に着用可能となっている。



「スラックス＆タック鹿の子半袖ニットTシャツ」

スラックスは幅広い用途やシーンで着用しやすいよう、カラーバリエーションを拡充した。ハーフパンツはワンプリーツ入りの綺麗なシルエットで、上品な見た目が魅力とのこと。カジュアルシーンやスポーツシーンはもちろん、ビジネススタイルにもマッチし、クールビズに最適なアイテムとなっている。

接触冷感生地にキシリトール冷感プリントを施すことで汗などに反応し、着用時にひんやりと涼しく感じられるTシャツや、熱や湿気を逃して蒸れにくいアイレット仕様を搭載したニットTシャツなど、インナーのラインアップも豊富となっている。シリーズならではのストレッチ性に加え、汗ばむ季節に嬉しい消臭機能を備えたインナーも揃えている。スラックスやハーフパンツと組み合わせれば、暑い夏を一層快適にスマートに過ごせる。

［小売価格］4389円〜8789円（税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp