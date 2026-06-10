カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、「じゃがりこ」史上初となる酸味コーティングで味付けした「じゃがりこ うっっっっめ味」を、6月15日から全国のミニストップで数量限定発売する。

「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し、昨年発売30周年を迎えたロングセラー商品になっている。

今回、「じゃがりこ 辛いやつ」での製法であるスティックの表面に味付けを行う「コーティング製法」を用いたカップ商品として、初の酸味コーティングの「じゃがりこ うっっっっめ味」を開発した。

表面に味付けを行うことで、食べた瞬間から梅の酸味と風味を強く感じられる。梅への関心が最も高まる6月に合わせ、梅好きの人々に新しい驚きと口いっぱいに広がるおいしさを届ける。

商品特長は、これまでもご好評いただいてきた「じゃがりこ梅味」の味をベースに、本物の梅漬け（梅干し）のような味わいを目指し味のバランスを調整した。食べる前から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出る梅の味わいを感じられるように仕上げた。

パッケージは、商品名の文字を見ただけで酸っぱさが直感的に伝わるようなデザインに工夫した。梅の画像も一般的な「梅干し」ではなく、よりみずみずしい「梅漬け」を用いることで、さわやかな酸味を表現している。

［小売価格］215円前後（税込）

［発売日］6月15日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp