ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル（以下、フォーエル）」は、6月11日から、「ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）」および「ファン付Tシャツ」の2アイテムを発売する。今年、気象庁が最高気温が40度以上の日について新たに“酷暑日”と定めるほど、気温の高い日本の夏において、体格の大きい人は特に体温が上がりやすく、熱中症リスクへの備えがより一層重要となる。同商品はそうした課題に応えるべく、大きいサイズに特化した夏の必需品として開発した。

「気温35度超えの猛暑日だと、ファンから熱風が・・・」そんな従来の冷却ウェアの弱点を克服したのが、風（ファン）と電子冷却プレート（ペルチェ素子）を組み合わせた無敵のハイブリッド仕様とのこと。首元に搭載されたペルチェ素子は、まさに「着る保冷剤」だという。



「ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）」

環境温度30度の条件下では、ペルチェ表面温度が約21度低下し、首元をしっかりと冷やし続ける。ペルチェの熱はファンで外部に放出される構造のため、安心して使用できる。モバイルバッテリーはペルチェ2個とファン2個を同時使用した場合、約2時間45分の連続稼働が可能。



「ファン付Tシャツ」

「ファン付きでも、作業着タイプのベストは日常使いがしづらい」という声に応えて、フォーエルではあえてカジュアルなTシャツ型を採用した。身頃に設けた2つのファンから外気を取り込み、汗の気化熱で体を冷やす仕組みによって、キャンプ・釣り・スポーツ観戦・愛犬の散歩など、日常のあらゆるシーンに違和感なく溶け込む。

［小売価格］

ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）：3万2900円

ファン付Tシャツ：1万7900円

（すべて税別）

［発売日］6月11日（木）

フォーエル＝https://foel.jp