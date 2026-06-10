

左から：「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」「同 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」

明治は、「明治北海道十勝スマートチーズ」ブランドから、晩酌時のおつまみ需要に着目した「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」と「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」を、6月15日から全国のコンビニエンスストアで発売する。

同商品は、十勝工場製造のナチュラルチーズを原料チーズ中60％以上使用した、個包装タイプのチーズ。独自の「うまみ乳酸菌熟成」技術によって実現した、熟成したナチュラルチーズのような濃厚な味わいとほろりとほどける食感が特長で、晩酌時のおつまみにおすすめとなっている。

「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」は、「十勝うまみ濃厚チェダー」を原料チーズ中30％以上使用し、コク深く濃厚な味わいに仕立てた。

「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」は、芳醇な香りの「十勝かおり濃香パルメザン」をブレンドした（原料チーズ中5％以上）。ブラックペッパーのスパイシーな風味が、濃厚なチーズの旨みを引き立てる。

同商品の開発にあたり、既存商品「明治北海道十勝スマートチーズ」ユーザーの購買傾向を調査したところ、プレミアムビールとの併買傾向が確認された。これを踏まえ、お酒とおつまみをコンビニエンスストアで購入する層をターゲットに、“圧倒的おつまみチーズ”をコンセプトとして設定した。

パッケージは、「おつまみが欲しい」という目的でコンビニエンスストアに来店する消費者へ、商品特長がひと目で伝わるデザインにした。キャッチコピーはそれぞれの商品の特長から「濃い。」と「ピリッ」に絞り、コントラストの効いた配色とアクセントカラーを採用することで、スリムサイズでありながらも、売場で目に留まりやすい設計にした。

同商品の発売を通じ、チーズのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、消費者の健やかな毎日に貢献していく考え。

同品は、十勝工場製造のナチュラルチーズを原料チーズ中60％以上使用。熟成したナチュラルチーズのような、濃厚な味わいとほろりとほどける食感になっている。食べる量を調節しやすい個包装タイプ（4個入り）とのこと。

［小売価格］各194円（税込）

［発売日］6月15日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp