35歳・北乃きい、SNS上での“バズショット”に言及「なんか話題に…」 ファンの体調気遣い呼びかけも
俳優の北乃きい（35）が10日、自身のインスタグラムを更新。SNS上で話題を呼んでいる自身の写真について言及した。
【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚
北乃をめぐっては昨年3月から8月にかけてインスタグラムに投稿された写真がSNS上で大きな話題を呼び「最近可愛さと色気が増してる」「若返ってる」といった反響が相次いでいる。
こうした声を受けてか、北乃はインスタのストーリーで「体重落としたのがなんか話題になってるみたい」とつづり、「2年前に役作りで半年で16キロ落としたんですよね」と過去の減量を明かした。その上で「気温が不安定なのでみなさまご自愛ください」とファンを気遣った。
【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚
北乃をめぐっては昨年3月から8月にかけてインスタグラムに投稿された写真がSNS上で大きな話題を呼び「最近可愛さと色気が増してる」「若返ってる」といった反響が相次いでいる。
こうした声を受けてか、北乃はインスタのストーリーで「体重落としたのがなんか話題になってるみたい」とつづり、「2年前に役作りで半年で16キロ落としたんですよね」と過去の減量を明かした。その上で「気温が不安定なのでみなさまご自愛ください」とファンを気遣った。