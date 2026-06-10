「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子１次リーグが行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは中部電力に４−９で敗れ、３連敗、通算１勝３敗のＡ組最下位で１次Ｌ敗退が決まった。日本選手権での１次リーグ敗退はＬＳ北見時代を含めて１５度目の出場で初めて。

最後まで歯車がかみ合わなかった。１−１で迎えた第５エンド、不利な先攻で苦しい展開を強いられると、スキップ藤沢五月の最終投がカードに当たってしまい、相手に３点のビッグエンドを献上。第７エンドにも３失点で万事休した。第８エンドに藤沢が最終投でダブルテークアウトを決めて、２点を返して意地をみせたが、そのまま押し切られた。今大会は氷の状態の把握に苦戦。それぞれショットの精彩を欠き、数々のミラクルを演じてきた持ち前の勝負強さも影を潜めた。

試合後、藤沢は「ただ単に実力不足。練習不足でした」と唇を噛み締めた。２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場を逃した２５〜２６年シーズンはチームとして転換期を迎えており、３月に不動のサード吉田知那美が退団。混合ダブルスを主戦とする小穴桃里を同月の世界選手権から迎え入れ、今回の日本選手権に臨んだ。「桃里ちゃんが入ってくれたことはプラスしかない」とした上で「自分たちの中ではいい準備をしてきたつもりではあったけど、大会の結果としてみると、もう少し練習したかったなと。練習不足として受け止めるしかない。私の投げも安定しなくて、感覚もずれて、自信もなくなっていたところがあった。私の責任」と受け止め、「それぞれの来季に向けて１から始められるように切り替えていきたい」と、言葉を紡いだ。

１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、カーリング人気の火付け役となったロコ・ソラーレ。

しかし、初戦のＧＲＡＮＤＩＲ戦こそ快勝したが、続くＳＣ軽井沢戦は１点も取ることができず０−８で完敗。３戦目のフィロシーク青森戦も中盤以降に突き放されて５−１０で敗れていた。

優勝チームは３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会で、２９年に開催予定の日本代表決定戦への出場権を獲得する。ロコは今年３月に行われた世界選手権代表になっており、すでに同決定戦の出場権を獲得している。

◇ロコ・ソラーレの日本選手権成績

１０−１１年３位

１１−１２年準優勝

１２−１３年４位

１３−１４年３位

１４−１５年準優勝

１５−１６年優勝

１６−１７年準優勝

１７−１８年不参加

１８−１９年準優勝

１９−２０年優勝

２０−２１年準優勝

２１−２２年優勝

２２−２３年優勝

２３−２４年４位

２４−２５年３位

２５−２６年１次Ｌ敗退