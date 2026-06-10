サッカーのＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、まもなく開幕。

日本代表はアメリカ・テネシー州にあるナッシュビルという都市でキャンプ中ですが、実はこの場所には日本からの直行便がありません。英語が話せず、これまで海外へ一度も行ったことがない記者が向かってみた。（デジタル編集部 古和康行）

心の底から、１０年以上前の発言を悔いている。

採用面接か入社間もない頃の研修の時だったか、はたまた飲み会だったか。英語が話せないことを問われ、「もし俺が海外で取材する必要があるなら、通訳をつければいいじゃないか」と言い放った。どの場面で、誰に言った発言か正確に答えろ――と問われると答えるのは難しいが、とにかく、「語学ができなくたって、取材力があればいいんだ」。そういう気概だったのは間違いない。

「サッカーワールドカップの取材に行くように」

会社から指示があったのは３月末だった。そんな態度を貫いていたのだから語学力はもちろん伸びておらず、パスポートすら持っていなかった。あわててマイナポータルから申請し、アメリカ大使館でビザを取得した。

ワールドカップが今年行われることはずいぶん前から分かりきっていたことだが、自分が取材に行くとは全く思っていなかった。専門的なサッカー取材をしたことはないに等しいし、まさか自分に出番が回ってくるとは思ってもいなかった。

現地での滞在期間は２０日間以上と長期だが、妻は「せっかくの機会だし行ってきたら？」と背中を押してくれたし、自分にも取材してみたいことはあった。

渡航日は６月９日。行き先はナッシュビル。サッカー日本代表がベースキャンプを置く場所だ。ここから、日本代表の動きを追いかけることにした。

海外で取材を命じられたわけだが、通訳はつかない。語学から逃げてきた自分が恥ずかしい。

日本の練習拠点は直行便がない

ワールドカップ出場国は、アメリカ・カナダ・メキシコ各地のスポーツ施設などにそれぞれベースキャンプ（＝練習拠点）を構えている。１次リーグで日本と対戦するオランダはカンザスシティー、スウェーデンはダラス、チュニジアはメキシコのモンテレイだ。

日本代表が拠点を構えるナッシュビルはテネシー州最大の都市で、カントリーミュージックの聖地としても知られている。日系企業が数多く進出している土地でもある。

日本サッカー協会の技術委員長兼ナショナルチームダイレクターの山本昌邦氏によると、ＦＩＦＡが提示した候補地以外から自前で探してきた場所で、「現地視察を３年ほどかけてやってきた」という。アメリカでプレーする元日本代表の吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）も先日、千葉市内で行われていた代表合宿で「施設もいいし、場所もいい。１次リーグ突破後のことを考えても、理想的に行けばすごくいい場所だ」と太鼓判を押している。

にもかかわらず、日本からの直行便はない。

触れた優しさ

ナッシュビルに行くためには、ダラスやシカゴ、ヒューストン、アトランタ、ロサンゼルスといったアメリカの主要都市を経由しなければならない。

私も当初の予定では、羽田空港を９日午後４時半（日本時間）に出発し、日付変更線をまたいで現地時間の９日午後２時１５分にダラスへ到着。４時間の乗り継ぎ時間を経て、午後８時２０分にはナッシュビルに到着するという予定だった。

しかし、この日の午前５時、スマホに入れておいた航空会社のアプリから、搭乗予定のダラス便に３時間以上の遅延が発生すると知らされた。案内によれば、「乗り継ぎができなくなるため、ルートを変更したほうがいい」という。泣く泣く変更したルートでは、ロサンゼルスで５時間の乗り継ぎを経てナッシュビルに向かう。出発時間も午前１１時５５分と大幅に早まった。

英語も話せず、初の海外。不安と緊張でパニックになりながら羽田空港に向かい、預け入れ荷物の控えをうっかり捨てようとしたり、両替した現金をぶちまけそうになったり……。そんな様子を見かねたのか、ロサンゼルス便の搭乗口付近で日本人女性が声をかけてくれた。

実は彼女、声をかけてくれる前に、預け入れ荷物のカウンターで私の前に並んでおり、「旅行ですか？」と話しかけてくれていた。テンパりきっていた私は「いえ、仕事で……。ワールドカップの取材で……」とオドオドしながら答えたのだが、心配してくれていたようで、「私、米軍関係の通訳をしています。もし、困ったことがあったら連絡してください」とＬＩＮＥのＩＤを教えてくれた。

Rumiさんと名乗る彼女は、１８歳から留学して、アメリカで結婚。今はロサンゼルス近郊で暮らしているらしい。ロサンゼルス国際空港に到着した際には「ここからの乗り継ぎ、頑張ってね」と手を振って見送られ、こちらも「日本にいらしたときはご案内させてください」と返した。

親切な声かけは心の底からうれしかったし、ありがたかった。ただ、私も３５歳。「もう少し年相応に、ちゃんとしなくてはならないな」とも感じさせられた。

体感して思う「大変さ」

ロサンゼルスからナッシュビルへ向かう便も荒れた。本来であれば、４時間ほどのフライトで着くはずだったが、「いよいよ目的地に着く」と安心したのもつかの間、荒天のためナッシュビルに着陸することができず、テネシー州の南隣に位置するアラバマ州のハンツビル空港に着陸。着陸後には機長が機内を回り、乗客たちに「さっきはダメだったけど、一度給油して考える」と伝えていた。

私は半分泣きそうになりながら「ナッシュビルまで何とか行く手段はないか」とすがりつくと、機長は半笑いで「５０−５０だ」と言い残して去ってしまった。そして、なぜか「アメリカン航空１００周年記念カード」をくれた。

結論を急ぐと、ハンツビルで給油した後、搭乗機はナッシュビルへ飛び立ち、最終目的地へ無事着いたのだが、とにかく「旅にトラブルはつきもの」という言葉が身にしみた。

サッカー日本代表の森保一監督は今大会のアジア最終予選の初戦で中国に７−０で勝利したことについて、こう語っている。

「（初戦の前に）日本サッカー協会の皆さんが、少しでも良いコンディションで戦ってもらうためにチャーター機を飛ばしてくれた」

これによって練習時間が１日増え、余裕を持って戦いに挑めたことが、快勝につながったと断言している。

今まで、何となく「そうなのだろうな」と思い、取材してきた「アウェーの難しさ」という定説。そして、とことんまで移動時間を念頭に置いたキャンプ地の選定。選手のコンディションを整えることと、移動時間をコントロールすることが極めて重要なのだと思い知らされた。

英語を話せないストレスは解消されそうもない。初めて異国の地に降り立った今、子どもの頃はサッカーの練習に没頭しつつ、プロになれば英語やスペイン語、フランス語、ポルトガル語などの外国語でコミュニケーションを取るサッカー選手の偉大さも感じさせられるのだ。

「新しい景色」は、３５歳にもある。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。サッカーがあまりにも下手で、友人から「足が歩行専用」と言われたことがある。