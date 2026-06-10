第1子出産のフジ三上真奈アナ、薬味たっぷりまぜそば披露「今の時期にピッタリ」「卵の彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】フジテレビの三上真奈アナウンサーが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ「もちもち麺が美味しそう」大葉・黄ニラなど薬味たっぷりのまぜそば
三上アナはまぜそばを調理する様子を連続で投稿。「大葉先生」「きゅうちゃん」「黄ニラさま」「干し椎茸パイセン」と青い皿に盛られた薬味を親しみを込めて紹介し、続く投稿では「もちもち麺をゆでて」とザルに上げた麺の写真を公開した。次に「お気に入りのラー油かける！」と器に盛られたそばにラー油がかかった写真を公開し「まぜまぜー！」とコメントを添えた写真では、薬味を全て混ぜ込み、ゆで卵をトッピングした様子を披露している。
この投稿には「もちもち麺が美味しそう」「今の時期にピッタリで食べたい」「薬味の彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「最高のおうちごはん」「食欲そそる〜」などと反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告。その後、5月18日に自身のInstagramで第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子出産発表の37歳フジアナ「もちもち麺が美味しそう」大葉・黄ニラなど薬味たっぷりのまぜそば
◆三上真奈アナ、まぜそばを公開
三上アナはまぜそばを調理する様子を連続で投稿。「大葉先生」「きゅうちゃん」「黄ニラさま」「干し椎茸パイセン」と青い皿に盛られた薬味を親しみを込めて紹介し、続く投稿では「もちもち麺をゆでて」とザルに上げた麺の写真を公開した。次に「お気に入りのラー油かける！」と器に盛られたそばにラー油がかかった写真を公開し「まぜまぜー！」とコメントを添えた写真では、薬味を全て混ぜ込み、ゆで卵をトッピングした様子を披露している。
◆三上真奈アナの投稿に反響
この投稿には「もちもち麺が美味しそう」「今の時期にピッタリで食べたい」「薬味の彩りが綺麗」「ヘルシーで美味しそう」「最高のおうちごはん」「食欲そそる〜」などと反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告。その後、5月18日に自身のInstagramで第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】