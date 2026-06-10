TOMORROW X TOGETHER、全身黒スーツで色気放出 クールな表情で魅了【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】5人組グループのTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】韓国5人組グループ、全身黒スーツで圧巻のオーラ放つ
TOMORROW X TOGETHERは全身黒のスーツでグリーンカーペットに登場。フォトコール中にはクールな表情で手を振り、色気あふれる姿を見せていた。
TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）はBIGHIT MUSIC所属のSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）の5人からなるグループ。2019年3月にアルバム「THE DREAM CHAPTER：STAR」でデビューし、2020年1月には日本1stシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。2024年末には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場した。2026年5月よりデビュー7周年を記念したスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催中。5月23日の愛知・IGアリーナ公演を皮切りに千葉・福岡・兵庫の4都市8公演を予定している。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆TOMORROW X TOGETHER、クールさ全開で登場
TOMORROW X TOGETHERは全身黒のスーツでグリーンカーペットに登場。フォトコール中にはクールな表情で手を振り、色気あふれる姿を見せていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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