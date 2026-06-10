BTS、オリコンで海外アーティスト初の快挙！ミセスや髭男らに続き“9億回再生”達成

BTSが、日本のオリコンランキングで海外アーティスト初の大記録を打ち立てた。

6月10日、オリコンが発表した最新週間ストリーミングランキング（6月15日付、集計期間6月1日〜7日）によると、BTSの世界的ヒット曲『Dynamite』が、累計再生回数9億回を突破した。

これはオリコン史上、単一楽曲として通算8曲目となる9億回再生達成という記録であり、海外アーティストとしては史上初の快挙だ。『Dynamite』は今週までに累計再生回数9億95万回を記録。YOASOBI、優里、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLEら日本のトップアーティストに続き、オリコン史上6組目の9億回再生達成アーティストとなった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、2021年7月にリリースされた楽曲『Permission to Dance』も累計再生回数5億回を突破した。BTSは『Dynamite』『Butter』に続き、通算3曲目となる5億回再生突破曲を保有することになった。オリコンランキングにおいて、単一楽曲で5億回再生を達成した海外アーティストは、BTSのみとなっている。リリースから5年が経過した現在も衰えることのない日本での人気とロングヒットの強さを改めて証明した。

海外アーティスト初の記録を次々と打ち立てたこの2曲は、コロナ禍に世界中の人々へ温かいメッセージを届けた楽曲としても知られている。9億回再生を突破した『Dynamite』は、明るく軽快なディスコポップジャンルの楽曲で、何気ない日常の大切さや人生の特別さを歌っている。中毒性の高い爽快なリズムとダイナミックなパフォーマンスで、多くのリスナーを魅了してきた。

一方、5億回再生を突破した『Permission to Dance』は、「ダンスは心の赴くまま、誰の許可もなく思いきり踊っていい」という希望に満ちたメッセージを込めたダンスポップナンバーだ。疲れた日常を送る人々に自由と幸福を届ける“癒やしの楽曲”として、今なお多くの愛を受けている。

（記事提供＝OSEN）