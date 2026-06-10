第2子出産の西野未姫、1歳長女に「野菜を食べてほしくて」一口サイズのハンバーグ公開「さすが離乳食幼児食コーディネーター」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】元AKB48でタレントの西野未姫が6月9日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘のための手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の元AKB「一口サイズで可愛い」“野菜嫌い”1歳長女のための手作りハンバーグ
西野は「野菜を食べて欲しくて ほうれん草と玉ねぎとにんじんを入れたハンバーグ作り」と紹介し、野菜嫌いの長女のために、ほうれん草や玉ねぎ、にんじんを混ぜ込んだ一口サイズのハンバーグを2つのフライパンで焼く様子を公開。続く投稿では「コーンスープとハンバーグ」とつづり、焼き上がったハンバーグを皿に取り、手作りのコーンスープと共に並べた様子を披露した。「食べてくれますように」と願いを込めたコメントを添えている。
この投稿には「愛情たっぷりで素敵」「さすが離乳食幼児食コーディネーター」「野菜入りハンバーグ美味しそう」「子ども思いで尊い」「栄養満点でいいね」「一口サイズで可愛い」「真似したくなるレシピ」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第2子出産の元AKB「一口サイズで可愛い」“野菜嫌い”1歳長女のための手作りハンバーグ
◆西野未姫、野菜を食べて欲しくて作ったハンバーグ公開
西野は「野菜を食べて欲しくて ほうれん草と玉ねぎとにんじんを入れたハンバーグ作り」と紹介し、野菜嫌いの長女のために、ほうれん草や玉ねぎ、にんじんを混ぜ込んだ一口サイズのハンバーグを2つのフライパンで焼く様子を公開。続く投稿では「コーンスープとハンバーグ」とつづり、焼き上がったハンバーグを皿に取り、手作りのコーンスープと共に並べた様子を披露した。「食べてくれますように」と願いを込めたコメントを添えている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりで素敵」「さすが離乳食幼児食コーディネーター」「野菜入りハンバーグ美味しそう」「子ども思いで尊い」「栄養満点でいいね」「一口サイズで可愛い」「真似したくなるレシピ」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】