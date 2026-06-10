実家暮らしの男子を落とす効果的なアプローチ９パターン
ある程度の年齢になっても実家暮らしを続けている男性は、独特の生態や価値観を持っているもの。彼らが喜ぶポイントを把握しておけば、スムーズに仲良くなることができるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性406名に聞いたアンケートを参考に「実家暮らしの男子を落とす効果的なアプローチ」をご紹介いたします。
【１】「何事にも堅実そうで素敵だね」と、性格を評価する
「ぶっちゃけ、実家にいるのは節約のためなので、チャラチャラ遊んでいる奴とは一緒にされたくない」（20代男性）など、真面目な経済観念にプライドを持つ男性なら、そこを刺激すると自信を与えることができそうです。「私も見習わなきゃ」と尊敬の念を見せれば、悪い気にはさせないでしょう。
【２】「○○くんの愛犬に会ってみたいな！」と、ペットに興味を寄せる
「愛犬トークができる女性には親近感を持ってしまう」（10代男性）など、ペットとの付き合いが長い実家暮らしの男性には「動物好き」キャラで迫ると効果的かもしれません。「ウチにおいでよ」と誘ってもらえるように、ペットの写真を見せられたらベタ褒めしておきましょう。
【３】「よく『お母さんっぽい』って言われるの」と、面倒見の良さをアピールする
「正直なところ、一人じゃ何もできないから、相手が世話好きだと助かる」（10代男性）など、実家暮らしの男性は、女性に母性本能や包容力を求めることがあるようです。「お掃除や洗濯が大好き」と、家庭的な一面を見せてポイントを稼ぎましょう。
【４】「今度、行きつけのお店を案内してよ」と、地元でのデートをおねだりする
「地元デートなら主導権を握れるから自信あります」（20代男性）など、あえて男性のフィールドに飛び込むことで歓迎されるケースです。変にハードルを上げ過ぎるより、「近所の公園を案内してほしいな」などと気楽なデートを提案するといいでしょう。
【５】「結婚するまで恋人と同棲はしたくない」と、保守的な恋愛観を見せる
「こっちは恋人とのお泊まりすらも貴重だから、軽い人とは合わない」（20代男性）など、恋愛経験の少なさは、実家住まいの男性には好ましいものに映るようです。「うちは門限が20時」などと箱入り娘感を出してみるのもひとつの手段です。
【６】「ご両親のそばにいてあげるって優しいね」と、生き方を褒める
「親思いの一面を評価されると『わかってくれてる』と思う」（20代男性）など、実家暮らしを続ける姿勢を褒めれば信頼を得られるようです。自分からも親孝行エピソードを語って価値観が合うことを匂わせたいところです。
【７】普段の会話に家族トークを多く盛り込む
「こちらの家族とも自然に仲良くしてくれそう」（20代男性）というように、「家族好き」をアピールすれば、実家暮らしの男性には好印象のようです。そのうえで、「うちも高校までケータイ禁止だった」などと、何らかの共通点を見つけられると一気に打ち解けられるのではないでしょうか。
【８】深夜の電話は避けるなど、気遣いのあるところを見せる
「不自由な環境を理解してくれると嬉しい」（10代男性）など、家族と同居していることを踏まえて、連絡はメール中心にすると喜ばれるかもしれません。普段の会話で家庭環境をチェックしておくと、空気を読んだアプローチができるでしょう。
【９】「タコのガルシア風」など、個性派おつまみをさっと作って食べさせる
「せっかくなら実家で出ないような料理が食べたい」（20代男性）など、手料理はレシピの個性で勝負すると、感動を与えられそうです。カレーなどの王道メニューを作るなら、「おふくろの味」に負けないように、隠し味を入れるなどの一手間を加えたいところです。
実家暮らしの男性と仲良くなりたければ、家族や地元ネタを中心にアプローチするのがよさそうです。焦らずじっくりと信頼関係を深めていきましょう。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計406名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「何事にも堅実そうで素敵だね」と、性格を評価する
「ぶっちゃけ、実家にいるのは節約のためなので、チャラチャラ遊んでいる奴とは一緒にされたくない」（20代男性）など、真面目な経済観念にプライドを持つ男性なら、そこを刺激すると自信を与えることができそうです。「私も見習わなきゃ」と尊敬の念を見せれば、悪い気にはさせないでしょう。
「愛犬トークができる女性には親近感を持ってしまう」（10代男性）など、ペットとの付き合いが長い実家暮らしの男性には「動物好き」キャラで迫ると効果的かもしれません。「ウチにおいでよ」と誘ってもらえるように、ペットの写真を見せられたらベタ褒めしておきましょう。
【３】「よく『お母さんっぽい』って言われるの」と、面倒見の良さをアピールする
「正直なところ、一人じゃ何もできないから、相手が世話好きだと助かる」（10代男性）など、実家暮らしの男性は、女性に母性本能や包容力を求めることがあるようです。「お掃除や洗濯が大好き」と、家庭的な一面を見せてポイントを稼ぎましょう。
【４】「今度、行きつけのお店を案内してよ」と、地元でのデートをおねだりする
「地元デートなら主導権を握れるから自信あります」（20代男性）など、あえて男性のフィールドに飛び込むことで歓迎されるケースです。変にハードルを上げ過ぎるより、「近所の公園を案内してほしいな」などと気楽なデートを提案するといいでしょう。
【５】「結婚するまで恋人と同棲はしたくない」と、保守的な恋愛観を見せる
「こっちは恋人とのお泊まりすらも貴重だから、軽い人とは合わない」（20代男性）など、恋愛経験の少なさは、実家住まいの男性には好ましいものに映るようです。「うちは門限が20時」などと箱入り娘感を出してみるのもひとつの手段です。
【６】「ご両親のそばにいてあげるって優しいね」と、生き方を褒める
「親思いの一面を評価されると『わかってくれてる』と思う」（20代男性）など、実家暮らしを続ける姿勢を褒めれば信頼を得られるようです。自分からも親孝行エピソードを語って価値観が合うことを匂わせたいところです。
【７】普段の会話に家族トークを多く盛り込む
「こちらの家族とも自然に仲良くしてくれそう」（20代男性）というように、「家族好き」をアピールすれば、実家暮らしの男性には好印象のようです。そのうえで、「うちも高校までケータイ禁止だった」などと、何らかの共通点を見つけられると一気に打ち解けられるのではないでしょうか。
【８】深夜の電話は避けるなど、気遣いのあるところを見せる
「不自由な環境を理解してくれると嬉しい」（10代男性）など、家族と同居していることを踏まえて、連絡はメール中心にすると喜ばれるかもしれません。普段の会話で家庭環境をチェックしておくと、空気を読んだアプローチができるでしょう。
【９】「タコのガルシア風」など、個性派おつまみをさっと作って食べさせる
「せっかくなら実家で出ないような料理が食べたい」（20代男性）など、手料理はレシピの個性で勝負すると、感動を与えられそうです。カレーなどの王道メニューを作るなら、「おふくろの味」に負けないように、隠し味を入れるなどの一手間を加えたいところです。
実家暮らしの男性と仲良くなりたければ、家族や地元ネタを中心にアプローチするのがよさそうです。焦らずじっくりと信頼関係を深めていきましょう。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計406名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査