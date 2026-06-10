◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。塩川監督代行が試合前に取材対応。「現状の成績をしっかり受け止めて、選手たちが思い切って力を最大限出せるようにすることが自分の役目だと思っています。前進あるのみで頑張ります」と決意表明した。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強パーク宮城）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

巻き返しへ塩川監督代行が求めた変化は戦う姿勢。「今までがどう見られていたかは別として、しっかり戦う姿勢、ファイティングポーズをとった姿勢っていうのが第一条件になると思いますし、そこをサポートする。自分たちがどれだけできるかというところだと思っています」と熱く呼びかけた。

◆塩川 達也（しおかわ・たつや）１９８３年３月１５日、兵庫県神戸市生まれ。４３歳。神戸国際大付高から東北福祉大。０４年ドラフト５位で楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点、１６盗塁。１１年に現役引退。１８年からは１軍・２軍のコーチを歴任。昨季は１軍内野守備走塁コーチを務め、今季からヘッドコーチに就いていた。