バッグの中の小物、今すぐ使いたいのに出ないイライラ……無印の「990円ポーチ」が秒で解決してくれた！
ポーチの中身を取り出しにくいことって、意外と多い……。バッグを持って、片手がふさがっているシーンでは、リップやハンドクリーム、消毒液、マスクなどがなかなか出せません。今すぐ使いたいのに、焦ってイライラ――。そんな小さなストレスを解消してくれるのが、片手でパカッと開く“ばね口”タイプのポーチ。
無印良品ネットストアでレビュー4.8の高評価「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」が気になったので、使った感想をレビューしていきます！
◆両端から押すだけ、ワンタッチで開け閉めできるポーチ
「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」は、開け口にばねが内蔵されているのが特徴。
「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」990円/税込
仕様・混率：表地 ナイロン100％、裏地 ポリエステル100％、中わた ポリエステル100％
カラー：ピンク
サイズ：M（約10.3×18.5cm）
重量（梱包材含む）：約40g
両端を手で軽く押すだけで、パカッとオープン。手を離すと自然に閉じるから、閉め忘れて中身が出てしまう心配がないのもいいですよね。
開口部は、意外と広め！
開閉部に指などを挟まないように、注意！
カラーはダークグレーとグレー、筆者が購入したピンクの3色展開。どれも日常使いしやすいくすみカラーで、ピンクはドライフラワーのような甘さを抑えた色合いが大人かわいい！
ちなみにこのポーチ、2025年2月頃に順次発売開始となった “リンクルナイロンシリーズ”のひとつで、リンクル＝シワのとおり、うっすらシワ感とパリッとしたハリが手になじみます。
◆スマホより少し大きいくらいのサイズ感
形は、縦長。スマホを少し大きくしたくらいのサイズ感。
上部には、小さいループ。指先でつまんで持つこともできるけれど、カラビナ（別売り）を付けて、バッグの持ち手に付けてもよさそう。約40gだから、外付けしても重さを感じにくいのがメリットです。
では実際に、日用品を入れていきます。
◆中わたが入っているから、メガネケースにしても〇！
まずは、よく使うリップとハンドクリームから。
長さ13cmほどのチューブは、縦にちょうどよく収まります。一方で、リップのようなコンパクトなものは、底に落ちると少し取り出しにくい印象。目薬や鍵も然り――。
外出先で出番が多いペーパーハンカチやウェットティッシュは、かさばらずにしまうことができました。
フラットな作りなので、厚みが出にくく、バッグの中でも場所を取りません。
縦・横、どちら向きにしても、開閉部に圧を加えない限りは中身は出ません。
◆完全密閉ではないところに注意！
荷物がいっぱい――なんて時は、カラビナ（別売り）を付けて、持ち手に外付けすると、まるで簡易ポケットのよう！ 完全密閉ではないけれど、バネの張力でピタッと一直線に閉じているので、貴重品以外を入れるなら外付けもアリ。
持ち物が多い私は、この使い方が好きです。
◆これからの時期、サングラスケースにも重宝しそう
それと、もうひとつ。公式サイトのレビュー（4.8の高評価/2026年3月1日時点）では、メガネやサングラスケースとして使っている――という声もチラホラ。
確かに、サイズ的にも“これ、もともとメガネケースだった？”と、思うくらいピッタリ！ 花粉や日差しが気になる季節は、バッグに外付けしたポーチからサッと取り出せていいですね。中わたが入っていて、適度なクッション性があるから安心感は高めですが、強く押さないように注意が必要です。
長さを活かして、ちょっとした文房具や歯ブラシセット、モバイルバッテリーを入れるなど、使い道はいろいろ。手のひらサイズのSもラインナップしているので、気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
無印良品ネットストアでレビュー4.8の高評価「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」が気になったので、使った感想をレビューしていきます！
「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」は、開け口にばねが内蔵されているのが特徴。
「リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ」990円/税込
仕様・混率：表地 ナイロン100％、裏地 ポリエステル100％、中わた ポリエステル100％
カラー：ピンク
サイズ：M（約10.3×18.5cm）
重量（梱包材含む）：約40g
両端を手で軽く押すだけで、パカッとオープン。手を離すと自然に閉じるから、閉め忘れて中身が出てしまう心配がないのもいいですよね。
開口部は、意外と広め！
開閉部に指などを挟まないように、注意！
カラーはダークグレーとグレー、筆者が購入したピンクの3色展開。どれも日常使いしやすいくすみカラーで、ピンクはドライフラワーのような甘さを抑えた色合いが大人かわいい！
ちなみにこのポーチ、2025年2月頃に順次発売開始となった “リンクルナイロンシリーズ”のひとつで、リンクル＝シワのとおり、うっすらシワ感とパリッとしたハリが手になじみます。
◆スマホより少し大きいくらいのサイズ感
形は、縦長。スマホを少し大きくしたくらいのサイズ感。
上部には、小さいループ。指先でつまんで持つこともできるけれど、カラビナ（別売り）を付けて、バッグの持ち手に付けてもよさそう。約40gだから、外付けしても重さを感じにくいのがメリットです。
では実際に、日用品を入れていきます。
◆中わたが入っているから、メガネケースにしても〇！
まずは、よく使うリップとハンドクリームから。
長さ13cmほどのチューブは、縦にちょうどよく収まります。一方で、リップのようなコンパクトなものは、底に落ちると少し取り出しにくい印象。目薬や鍵も然り――。
外出先で出番が多いペーパーハンカチやウェットティッシュは、かさばらずにしまうことができました。
フラットな作りなので、厚みが出にくく、バッグの中でも場所を取りません。
縦・横、どちら向きにしても、開閉部に圧を加えない限りは中身は出ません。
◆完全密閉ではないところに注意！
荷物がいっぱい――なんて時は、カラビナ（別売り）を付けて、持ち手に外付けすると、まるで簡易ポケットのよう！ 完全密閉ではないけれど、バネの張力でピタッと一直線に閉じているので、貴重品以外を入れるなら外付けもアリ。
持ち物が多い私は、この使い方が好きです。
◆これからの時期、サングラスケースにも重宝しそう
それと、もうひとつ。公式サイトのレビュー（4.8の高評価/2026年3月1日時点）では、メガネやサングラスケースとして使っている――という声もチラホラ。
確かに、サイズ的にも“これ、もともとメガネケースだった？”と、思うくらいピッタリ！ 花粉や日差しが気になる季節は、バッグに外付けしたポーチからサッと取り出せていいですね。中わたが入っていて、適度なクッション性があるから安心感は高めですが、強く押さないように注意が必要です。
長さを活かして、ちょっとした文房具や歯ブラシセット、モバイルバッテリーを入れるなど、使い道はいろいろ。手のひらサイズのSもラインナップしているので、気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi