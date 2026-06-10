４人組グループ「ふぉ〜ゆ〜」が１０日、東京・池袋のサンシャイン劇場で初日を迎えた主演舞台「隅田川ヤングロード物語３〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」（２１日まで、同所）の取材会に出席した。

下町の寂れた商店街「隅田川ヤングロード」のドタバタを描いたハートフルコメディー。演出を小林顕作氏が務め、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・石田明がゲスト出演する。

隅田川ヤングロードで団子を売る「丸福商店」店主の福田悠太は、本シリーズ第３弾が開幕を迎え「今回も全力で楽しみたい」と気合十分。４人は、演出の小林氏と「劇団尺伸ばし」を名乗っていることから、福田は「たくさん笑って一緒に人生の尺を伸ばして、楽しい時間を過ごしましょう」と笑顔で呼びかけた。

「丸福商店」の息子役の辰巳雄大は、１１日にサッカー・北中米Ｗ杯が開幕することから「やっぱり初戦のオランダ戦がキーになってくる…。あれ？Ｗ杯のことじゃなくて、『隅田川ヤングロード物語３』の開幕の話でしたっけ？絶対に負けられない演劇がここにあります！」と日本代表風に意気込んだ。

犬のポチ役の松崎祐介と、呉服店「はんなり屋」の主人・越岡裕貴も「前回を超えるパワーアップした『劇団尺伸ばし』公演となっております！」とアピールした。