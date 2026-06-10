Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第４回はＦＷ編。

田中和樹【５・５】昨夏の左足全十字靱帯（じんたい）断裂のケガから復帰。練習復帰から時間をじっくりかけてコンディションを調整した（後に全体合流した椿のほうが試合に出るのが早かった）。再離脱せずに完走。試運転完了

呉屋大翔【６・５】ＦＷ３番手ながらチーム最多得点。札幌ドームのゴール裏約３メートル下に落ちてもへっちゃらな身体でシーズン完走。負傷者続出のチームでケガしない重要性を証明した。ただ、３番手の高年俸ベテランと立場が危ういのは変わらない。夏からも全力プレスとゴール量産を期待。退院直後の他社の記者さんに「体調お気をつけてください」と気遣いを忘れない紳士（来季のガールズフェスに推薦したい）

カルリーニョス・ジュニオ【６・５】ゴールデンウィークの５連戦では全先発、そのうち３戦で９０分間フル出場。守備も一切サボらず、勝利のために戦い続けるタフなストライカー。度々の離脱（プレーオフラウンドは体調不良）はあったが、ＦＷ１番手にふさわしい質を見せてくれた。親しみやすい性格でクラブハウスの人気者

石川大地【６・５】トップ下のポジションを、より「ポジション石川大地」に色を染めたようなシーズンに。代役は誰もはまらなかった。ライン間の住人として、Ｊ１初出場だと感じさせないプレーをみせた。半年間は目標の５ゴールに届かず。ストライカーとして得点量産に期待

松村拓実【５・０】実質プロ０．５年目のシーズン。最初は考えすぎてプレーに迷いが出ていた（本人談）というが、ふくらはぎの負傷から戻ると洗練されたプレーで我々に期待感を抱かせた。１８節・柏戦のシュートこそ本来の松村の姿だろう

※平均は５・５〜６・０点。（採点・綾部 健真）