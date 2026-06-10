シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】1974年、中日の木俣達彦選手

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第13回は、1969年にセ・リーグのキャッチャーとして初めて30本塁打を記録したほか、打率3割超えを4度達成するなど、「強打のキャッチャー」として活躍した木俣達彦氏（81）。中日一筋19年間で積み上げた通算1876安打は、2004年に古田敦也氏に抜かれるまで、捕手としては野村克也氏に次ぐ2位だった（現在は野村氏、阿部慎之助氏、谷繁元信氏、古田氏に次ぐ歴代5位）。

現役時代はナゴヤ球場まで電車で通い、今風に表現するなら"電車で会えるプロ野球選手"だった。中日が負けると帰りの電車でファンから罵声を浴び、「すみません。次は打ちます」と頭を下げる。勝てばご婦人から「頑張ったね〜」とお土産をもらっていたという。

そんな木俣氏はセ・リーグ屈指の「江夏キラー」として名を馳せた。江夏氏も好敵手と認めており、1983年の引退試合（オープン戦）では、当時日本ハムにいた江夏氏が対戦相手を務めた。（文／松永多佳倫 文中一部敬称略）

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木俣は全盛期の江夏と幾多の名勝負を繰り広げた。

「対戦打率はいいはずだよ。3割近くじゃないかな」

嬉しそうにそう話した木俣だが、すぐにこう言葉を継いだ。

「それでも江夏が日本一のピッチャーだった。"対戦成績がいいからダメ"なんてことはない。対戦内容が重要なんだ。

彼は基本的にアウトローのストレートで勝負するピッチャー。インコースはだいたいボール球。カーブもいわゆる"しょんべんカーブ"で、決してキレは良くない。どちらも見せ球として使う程度。ただ、アウトローのコントロールはとにかく抜群だった」

「34打者パーフェクト」の江夏を沈めた決勝ホームラン

木俣と江夏の名勝負といえば、1970年9月26日の甲子園球場でのゲームだ。

先発した江夏は2回に中日の六番・高木守道に二塁内野安打を許して以降、延長14回まで34打者連続で無安打無四球に抑えるという大記録を達成した試合だ。27連続アウトの完全試合を超える驚愕のピッチングだが、中日先発の田辺修に阪神打線も振るわず0対0のまま延長に突入。1970年代の阪神は、打線が貧弱で強力投手陣におんぶに抱っこの試合が多かった。

阪神は12回裏に1死一、二塁のサヨナラのチャンスを迎えるも無得点。そして延長14回表、先頭打者としてバッターボックスに立った五番・木俣が3ボール1ストライクからの6球目、力のない外寄りのストレートを振り抜き、レフトスタンドへ放り込んだ。

「田辺は近鉄から移籍してきたばかりで、この1970年に唯一の二桁勝利（11勝）を挙げた。阪神戦の前の大洋戦でもエースの平松（政次）と投げ合って完封していて、調子が良かった。江夏は確か13回あたりでマウンドにしゃがみ込んでいたなぁ。彼は心臓に持病があっていたからね。そんな状態だったら、さすがの江夏もコントロールミスが出る」

この年の7月頃から江夏は何度も心臓の発作で病院通いしており、体調は最悪だった。結局、木俣の一発で江夏は降板し、被安打わずか2で負け投手となった。

阪神優勝が懸かった試合でも江夏から決勝ホームラン

それから3年後、江夏に雪辱を果たす機会が訪れる。1973年8月30日の阪神-中日戦（甲子園球場）。先発の江夏は中日打線を完璧に封じたうえ、延長10回には自らのサヨナラホームランでノーヒッノーランを達成する"江夏劇場"を演じた。（この試合については谷沢健一が語ったシリーズ第4回参照）

「あの日の江夏はコントロールがいつも以上に良くて、ミリ単位でボールを出し入れしていた。しかもここぞという場面での球も速かった。

それにしても、よくぞ自分のホームランで試合を決めたと思うよ。10回表に中日の四番・井上（弘昭）がレフトへ大飛球を放ったんだけど、ファインプレーでアウトになった。そこで江夏は"もう限界や"と感じて、自分の打席で試合を決めようとしたんだろうね。

中日の先発の（松本）幸行もよく投げていたけど、"まさか（投手の江夏に）ホームランは打たれんだろう"と思って、初球を真ん中にスーッと放ったらラッキーゾーンまで持っていかれた。ナメとったね」

この年の阪神-中日戦では、シーズン最終盤にも"大一番"があった。阪神が9年ぶりの優勝に王手をかけて迎えた10月20日のデーゲームだ（ナゴヤ球場）。阪神の残り試合はこの中日戦と巨人戦（甲子園球場）。そのうち1つでも勝つか引き分けで優勝という状況で、巨人のV9阻止は確実と思われていた。

阪神の先発は江夏。中日の正捕手として出場した木俣は、複雑な心境だったという。

「"巨人に優勝させるくらいなら……"って、中日の選手たちは心の中で思っとったんじゃないかな。先発した仙ちゃん（星野仙一）も、緩いど真ん中のボールをヒョイっと投げるんだけど、ガチガチになった阪神のバッターは凡打の山。

2対2の同点で迎えた4回裏には私がレフトへライナー性のホームランを打ったんだけど、ダイヤモンドを回りながら、"阪神、反撃できるんかいな"と心配していたほど。打ちごろの球を投げ続けた仙ちゃんはマウンド上で怒っとったし、（高木）守道さんも阪神選手に向かって『勝つ気あるんか！』って怒鳴ってました（苦笑）」

結局、木俣のホームランが決勝点となって4対2で中日が勝利（江夏は6回3失点で降板）。そして阪神は甲子園での最終戦でも0対9と巨人に大敗し、優勝を逃した。

木俣だけが見抜いていた江夏の「癖」

ここ一番で江夏を打ち砕いた木俣は、こんな「江夏対策」を持っていたという。

「私は江夏の目つきでだいたいのコースと球種が分かっていたんです。アウトコースに投げてくる場合は、江夏の目線が外角にビシッと向いていた。カーブの時はいい加減な目をしていて、ほとんど真ん中に投げてくる。インコースのストレートやカーブで仕留める気はないから、適当に放っておく感覚だったんでしょうね。

ピッチャーは普通、キャッチャーのミット目がけて投げるけれど、江夏は勝負所を迎えると"人間（打者）を見て"投げるんです。右目でバッターを見て、左目でミットを見る。そしてここぞという時はアウトローをビシッと見据える。

私はそれで江夏の球を読んでいたんですが、その違いは感覚的なものなので、他人に教えようとしてもなかなか伝わらなかったですね」

セ・リーグ屈指の名捕手である木俣はピッチャーの癖を盗む達人だった。特に江夏が決め球として絶対の自信を持つ「アウトローのストレート」を読み切ったからこそ、重要な場面で仕留めることができたのだ。

「江夏は『いくら投げ込んでもボールは速くならない』って言ってましたね。練習でも力を込めて投げるのは大体30球くらい。『プロに入って2年、3年過ぎてからも練習で200も300も投げていたら、肩が終わる。当たり前や』とも。実際、中日の大エースだった権藤（博）さんなんか（肩の酷使で）2年で壊れましたから。

仙ちゃんも練習で投げなかったですもんね。キャンプでも100球投げたことはない。中日に入った時点で肘が壊れちゃってた。明治大学の頃は、毎日のように200、300も放らされとったらしいからね」

阪神時代の江夏の球について、「とにかく速かった」と多くの選手が口を揃えるが、江夏本人は決してスピードを追い求めることはしなかった。そのことを木俣も知っていた。

「スピードだけなら尾崎行雄（1960年代半ばに活躍した東映のエース）だった。でも、日本一のピッチャーは江夏豊だね」

全盛期の江夏を苦しめた木俣の言葉だからこそ、重みがある。

〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。