元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。ルッキズム対策として心がけていることことを明かした。

この日のテーマはルッキズム。さまざまなルッキズムについてトークが展開される中、ファーストサマーウイカは「人を見た時に“奇麗だな”“かわいいな”って思うのって素直に伝えたいと思うこともある。「奇麗な人に“奇麗だね”って言うことも、ルッキズムでダメなことになっちゃうんですかね？」と投げかけた。

これに、臨床心理士の大村美菜子氏は「奇麗な人に“奇麗”って伝えるっていうのは、それ自体は悪いことじゃないとは思うんですけど。“ここのここがいいね”とかっていうよりかは、その存在自体を認めているよっていうような美しさを褒める。そこがダメな時はダメなの？って思ってしまうので」と回答した。

これに、斎藤は「例えば3人いる空間だったと考えた時に、やっぱり“この人には褒めていて、この人には言われてない”ってことは“じゃあ私は今、目はおっきくないってことなのかな？”って落ち込んじゃったりとかする」と指摘。

「私も結構褒める時には、ちょっと気を使ったりすることが多くて」としつつ「“目が大きくてかわいいね”とかそういうことじゃなくて“ネイルかわいいね”とか“私服かわいいね”とか、センスを褒めるようにしてますね。そうすれば、傷つくことはないし、自分がやりたくてやってることなので」と持論を展開した。