日本テレビ系長寿番組「笑点」で座布団運びを42年間務める“山田くん”こと山田隆夫（69）が、誹謗中傷トラブルを起こしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。

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“山田くん”こと山田隆夫 ©時事通信社

「笑点」は今年で放送60周年を迎え、長期放送にちなむギネス世界記録に認定されたばかり。山田はその「笑点」で、座布団運び担当として長年愛されてきたタレントだ。

激しい罵詈雑言を浴びせ…

そして今回、山田が自ら会長を務める団体の元理事・A氏とのトラブルが発覚。A氏が理事退任を申し出たことをきっかけに、山田がA氏に激しい罵詈雑言を浴びせ、さらにその後も地元でA氏に関する侮蔑的な発言を繰り返したという。

事情を知る人物が語る。

「A氏は山田氏の言動には深く傷ついた、と話しています」

A氏本人が証言「終わった話ではない」

A氏本人は「週刊文春」の取材にこう述べた。

「山田氏からは未だ謝罪を受けていませんし、終わった話ではありません」

日本テレビは「個人的な事案と認識しており、当事者間で解決されるべきもの」と回答した。

6月10日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および6月11日（木）発売の「週刊文春」では、山田の発言の詳細や協会関係者のコメント、トラブルの経緯などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）