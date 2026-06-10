「未だ謝罪を受けていない」笑点・座布団運び“山田くん”（69）の誹謗中傷トラブルが発覚した
日本テレビ系長寿番組「笑点」で座布団運びを42年間務める“山田くん”こと山田隆夫（69）が、誹謗中傷トラブルを起こしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。
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“山田くん”こと山田隆夫 ©時事通信社
「笑点」は今年で放送60周年を迎え、長期放送にちなむギネス世界記録に認定されたばかり。山田はその「笑点」で、座布団運び担当として長年愛されてきたタレントだ。
激しい罵詈雑言を浴びせ…
そして今回、山田が自ら会長を務める団体の元理事・A氏とのトラブルが発覚。A氏が理事退任を申し出たことをきっかけに、山田がA氏に激しい罵詈雑言を浴びせ、さらにその後も地元でA氏に関する侮蔑的な発言を繰り返したという。
事情を知る人物が語る。
「A氏は山田氏の言動には深く傷ついた、と話しています」
A氏本人が証言「終わった話ではない」
A氏本人は「週刊文春」の取材にこう述べた。
「山田氏からは未だ謝罪を受けていませんし、終わった話ではありません」
日本テレビは「個人的な事案と認識しており、当事者間で解決されるべきもの」と回答した。
6月10日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および6月11日（木）発売の「週刊文春」では、山田の発言の詳細や協会関係者のコメント、トラブルの経緯などを詳しく報じている。
（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）