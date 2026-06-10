アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜が１０日、東京・サンシャイン劇場で主演舞台「隅田川ヤングロード物語３〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」（２１日まで同所）の取材会を、お笑いコンビ・ＮＯＮ ＳＴＹＬＥの石田明らと行った。

６日に名古屋で開幕しており、この日が東京公演の初日。開演前に辰巳雄大は、「まぁ初戦のオランダ戦。ここがキーになるかなと思います」と１５日に日本代表が初戦を迎えるサッカーＷ杯にちなんでボケつつ、「絶対に負けられない演劇がここにある」と闘志を燃やした。

グループは２０２４年に「Ｍ−１グランプリ」で３回戦に進出した経験があり、辰巳は「挑戦した身としては王者が出てくるので…」と０８年王者のノンスタ石田との共演に緊張。石田は「これを機に俺が（ふぉ〜ゆ〜の）ネタ書けますからね」と和ませ、メンバーを大いに期待させた。

同作はふぉ〜ゆ〜と演出の小林顕作氏がタッグを組む「劇団尺伸ばし」シリーズの最新作で、下町の商店街で暮らす人々のドタバタ劇を描く。福田悠太は「たくさん笑っていただいて、人生の尺も伸ばして、楽しい時間を過ごしましょう」と語っていた。

大阪公演は、ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＷＷホールで２７、２８日に上演される。