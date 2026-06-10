Mrs. GREEN APPLE、『オズの魔法使い』風な衣装で登場！ 小物まで華やか＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに、映画『オズの魔法使い』を彷彿（ほうふつ）させる衣装でMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が登場した。
【写真】『オズの魔法使い』なMrs. GREEN APPLEメンバーソロショット
■小物までキュートなスタイリング
この日、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）は、『オズの魔法使い』を彷彿とさせるコーディネートでグリーンカーペットに登場。
大森が着こなす水色のパンツからは、赤いパンプスがちらりとのぞき華やか。さらに、胸元にはチェック柄の特大リボンが。ミニバッグを持って小物使いも忘れない。
若井は、メタリックカラーのセットアップと帽子に装飾があしらわれたコーディネートを披露。ワンポイントのメガネが知的な印象もプラスしている。ネクタイにさりげなくあしらわれた赤いハートがキュートだ。
そして藤澤は、まるで動物界の王様!? と思わせる全身ファー素材の衣装を着こなす。グリーンの王冠、胸元には赤いリボンと細部まで世界観が詰まったコーディネートを披露した。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。
■小物までキュートなスタイリング
この日、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）は、『オズの魔法使い』を彷彿とさせるコーディネートでグリーンカーペットに登場。
大森が着こなす水色のパンツからは、赤いパンプスがちらりとのぞき華やか。さらに、胸元にはチェック柄の特大リボンが。ミニバッグを持って小物使いも忘れない。
若井は、メタリックカラーのセットアップと帽子に装飾があしらわれたコーディネートを披露。ワンポイントのメガネが知的な印象もプラスしている。ネクタイにさりげなくあしらわれた赤いハートがキュートだ。
そして藤澤は、まるで動物界の王様!? と思わせる全身ファー素材の衣装を着こなす。グリーンの王冠、胸元には赤いリボンと細部まで世界観が詰まったコーディネートを披露した。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。