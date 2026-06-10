ラグビー・リーグワンを初制覇した神戸は10日、神戸市内のクラブハウスで総括記者会見を開いた。

レギュラーシーズンを1位で終え、プレーオフ決勝は東京ベイとの激闘を制して頂点に立った。就任3季目で優勝に導いたデイブ・レニーHCは「たくさんの方々が努力した結果。チーム、会社、街、このチームに携わる全ての方々に最高の結果を届けられたと思う」と改めて喜びを口にした。

今季限りで退任し、今後は母国ニュージーランドの代表ヘッドコーチに就任する。愛着あるチームを離れる中で、連覇を目指す神戸がさらに成長できるポイントを問われ、次のように答えた。

「今シーズンは敗れた試合が2つあって（第12節の）キャノン（横浜）戦は非常に残念な結果で、マインドセットで正しい準備ができていなかった。自分たちのエラーやミスが多く、勝ち点1も得られなかった。マインドセットに左右されるチームではなく、どんな相手でも正しいマインドセットで臨めるチームになれるかどうか。今シーズンは、それができていた試合が多かったが、キャノン戦はできていなかった。次のグループにとって、そこは非常に重要になる。連覇を狙う上で、どれだけ今シーズンと同じような必死さで、どれだけ優勝への強い思いを持てるか。そこは同じレベルで持たないと間違いなく連覇はできない」

妥協を許すことなく選手たちと向き合い、3季目で最高の結果を手にしたレニーHC。再び神戸や日本で指揮を執りたいかを聞かれると「正直なところ、どうなるか分からない」と話しつつ、現在の率直な思いを口にした。

「ニュージーランドに戻ってW杯が終われば、家族との時間を大事にしながら人生を楽しみたいという気持ちが今はある。ただ、日本でとても楽しむことができたし、文化やカルチャーも楽しめた。絶対にないとは言えないが、現状に関しては、次に向かうタイミングかなと思っている」

会見の最後には報道陣から惜別のプレゼントを贈られ「スゴイ」と感謝しながら会場を後にした。