34歳の美人経営者が、「どの夫婦も浮気する」という持論を曲げず、婚活アドバイザーから「もうお手上げ」とさじを投げられる場面があった。

【映像】美人社長の“浮気論”に婚活アドバイザーが激怒

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約中のヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）と「浮気」に対する価値観のズレが生じたあやかは、婚活アドバイザーの植草美幸氏にリモートで面談を申し込んだ。あやかは「世の中の夫婦はほとんど（浮気）してる」「今後長い人生でお互い起こり得る話」「1、2回の浮気・不倫で離婚する夫婦になりたくない」と、持論を展開する。

それに植草氏は、「浮気を大前提にしていることが嫌なのよ。『私は浮気するつもりない』って言い切らなきゃ」と厳しく指摘。しかし、あやかが「それは言えない」と答えたことで、「子どもじゃないんだから。『絶対はないから、将来浮気する可能性がある』なんてことを大人は言葉に出さないの。そんなこと言い切ったらみんな逃げる」と、相手への配慮が欠けていることを説く。

さらに、あやかが「私はそこで逃げ出さない人を求めてるのかも」と一歩も譲らない姿勢を見せたことで、植草氏は「じゃあ無理だな、見つからない」とコメント。「『まず誤解を招いてごめんね』『世の中そうかもしれないけど、自分たちは違うよね』なら可能性はあるけど、今みたいなこと言ってたら間違いなく交際終了になる」と突き放した。

それでも、あやかは「そこがわからない。明日は我が身だと思っちゃう」とブレない。この頑なな態度に、ついに植草氏は「もう誰とも無理。それだったら、口が達者な人で、それこそ浮気する人しか結婚できない。（結婚を）逃してもいいんだったら、ずっとその話してれば？持論をぶちまけてればいいんじゃないの？私も散々言ったし、もうお手上げ」とさじを投げてしまった。

なお、植草氏との面談を経たあやかは、「『絶対私はしないよ。だから結婚してほしい』とは言えない。嘘だもん。誓い合った愛は守ってほしい。私からしたら『浮気なんて』って感じ」と、開き直って語っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）