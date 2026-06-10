ヘルシーでかわいい『ZENB』ドーナツ新作登場、コーヒー＆レモンの「シャリもち食感」
小麦粉を一切使用せず、まるごと黄えんどう豆を使ったグルテンフリーの焼きドーナツ『ZENB ベイクドドーナツ』シリーズから、新商品「コーヒーグレーズド」および「レモングレーズド」が発売。ヘルシーさはもちろん、かわいいビジュアルにも注目だ。6月10日（水）から、公式サイトや主要ECサイトで展開する。
【写真】ビジュアルもイイ！コーヒー＆レモンの新商品
罪悪感ゼロでおいしく食べられるヘルシードーナツとして誕生した『ZENB ベイクドドーナツ』。うす皮までまるごとの黄えんどう豆を使用し、小麦粉のほか卵・乳などの動物性原料も加えず、健康志向のユーザーから高い支持を集めてきた。
今回の新商品は、カラダ想いのおいしさはそのままに、てんさい糖のグレーズをコーティングすることで甘いものを食べた満足感がさらにアップ。グレーズによる「シャリッ」とした食感と、豆粉生地の「しっとり・もっちり」とした食感が重なり合う「シャリもち食感」が特徴だ。「コーヒーグレーズド」は生地とグレーズにコーヒーを合わせた香ばしいビターな余韻が広がり、「レモングレーズド」はレモンパウダーを合わせた爽やかな甘酸っぱさを楽しめる。
もちろんヘルシーさも健在で、一般的なドーナツと比較して糖質は23％オフ、1個あたり158kcal以下に。さらに、スーパーフードである黄えんどう豆由来の食物繊維や鉄分、カリウム、ポリフェノールまで手軽に補給できる。
常温で120日間保存できる個包装のため、自宅や仕事の合間のおやつはもちろん、ローリングストックなどの常備食にも適している。
新商品「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」は6月10日（水）よりZENB公式サイトおよび他ECサイト（アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10）にて発売。価格は単品で各298円（税込・送料別）のほか、15％オフとなる新商品おためし割対象のセット販売も6月30日まで実施する。
【写真】ビジュアルもイイ！コーヒー＆レモンの新商品
罪悪感ゼロでおいしく食べられるヘルシードーナツとして誕生した『ZENB ベイクドドーナツ』。うす皮までまるごとの黄えんどう豆を使用し、小麦粉のほか卵・乳などの動物性原料も加えず、健康志向のユーザーから高い支持を集めてきた。
もちろんヘルシーさも健在で、一般的なドーナツと比較して糖質は23％オフ、1個あたり158kcal以下に。さらに、スーパーフードである黄えんどう豆由来の食物繊維や鉄分、カリウム、ポリフェノールまで手軽に補給できる。
常温で120日間保存できる個包装のため、自宅や仕事の合間のおやつはもちろん、ローリングストックなどの常備食にも適している。
新商品「コーヒーグレーズド」「レモングレーズド」は6月10日（水）よりZENB公式サイトおよび他ECサイト（アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10）にて発売。価格は単品で各298円（税込・送料別）のほか、15％オフとなる新商品おためし割対象のセット販売も6月30日まで実施する。