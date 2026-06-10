タレントの時東ぁみさんが6月9日、自身のインスタグラムを更新し、8月9日に横浜で開催されるフィットネス大会への出場を発表しました。

【写真を見る】【 時東ぁみ 】 「気合いを入れるためにご報告」フィットネス大会出場を発表 初のショートスパッツ＆ヒール姿も公開





時東さんは「2ヶ月前になったので気合いを入れるためにご報告」と書き出し、「8/9に横浜保土ヶ谷公会堂で開催されるフィットネス大会『第3回大会 PURSUIT JAPAN』に出場します！」と、女性だけが参加するフィットネス大会に挑戦することを表明しました。時東さんが出場するカテゴリーは「トップス・ショートスパッツ」とのことです。









時東さんは「他の大会に今年チャレンジするつもりでしたがスケジュールが全滅…」と断念したことを明かし、そんな中、PURSUIT JAPANの存在を知り、日程が合ったことから出場を決意したといいます。









同大会について時東さんは、「過度な食事制限とかではなく『健康美』」を掲げており、「日々のトレーニングや運動による自己研鑽で作り上げられた女性の美しさ、『鍛えた女性は美しい』という価値観を普遍的なものに育てあげることを使命」としていると紹介。「私が日頃から目指してる価値観と似てるなと思い頑張れるかも！？と」とコメントしています。









投稿された動画の中では「初めてのショートスパッツ、初めてのヒールです。とっても不安ですが、頑張ります」と胸の内を語り、当日の応援も呼びかけました。時東さんは「できる範囲でトレーニング頑張るのみっ」と意気込みを示しています。









この投稿に「素晴らしいスタイル」「健康美でとても素敵です」「大会によってもコンセプトがあるんですね」「チャレンジする事があるといいですね〜」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】