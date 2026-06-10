岡田紗佳、抜群スタイル際立つノースリオールインワン姿に熱視線「手脚が長くてすごく綺麗」「立ち姿が美しくて見惚れる」
【モデルプレス＝2026/06/10】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が6月9日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのオールインワン姿を公開した。
【写真】32歳プロ雀士の美女「さすが役満ボディ」二の腕スラリのノースリオールインワン姿
岡田は「宮島のトークイベントに来て頂いた皆様、ありがとうございました！暗かった画像を無理やりフラッシュ加工にしたら夜で撮ったみたいになりました。笑」とボートレース宮島でのトークショー出演を報告し、オフショットを公開。濃淡のパープルの生地を組み合わせたノースリーブのオールインワン姿で、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「衣装が素敵ですごく似合ってる」「手脚が長くてすごく綺麗」「さすが役満ボディ」「色白で美肌」「立ち姿が美しくて見惚れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳プロ雀士の美女「さすが役満ボディ」二の腕スラリのノースリオールインワン姿
◆岡田紗佳、ノースリオールインワン姿公開
岡田は「宮島のトークイベントに来て頂いた皆様、ありがとうございました！暗かった画像を無理やりフラッシュ加工にしたら夜で撮ったみたいになりました。笑」とボートレース宮島でのトークショー出演を報告し、オフショットを公開。濃淡のパープルの生地を組み合わせたノースリーブのオールインワン姿で、美しい素肌を見せている。
◆岡田紗佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「衣装が素敵ですごく似合ってる」「手脚が長くてすごく綺麗」「さすが役満ボディ」「色白で美肌」「立ち姿が美しくて見惚れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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