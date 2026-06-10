「今日好き」今井暖大（はると）、登録者数100万人超YouTuber姉・妹・両親が揃った母親の誕生日ショット公開「5人での写真レア」「美男美女しかいない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】YouTube登録者数100万人超えのクリエイターのおさきが、6月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大や妹、両親が揃った母親の誕生日のショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身18歳イケメン、美人姉＆妹顔出し家族5ショット
おさきは「6／8 ままの誕生日でした おめでっとーーー」とコメントし、飲食店でのショットを公開。テーブルには「ママ誕生日おめでとう」と書かれたデザートプレートがおかれた机を挟んで自身・妹・弟、両親が座った笑顔の家族写真となっている。
この投稿に、ファンからは「お母さんおめでとうございます」と祝福の声が続々。「美男美女しかいない」「仲良し家族にほっこり」「みんな眩しい笑顔」「5人での写真レア」「お父さんとお母さんからイケメンと美人オーラ出てる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳イケメン、美人姉＆妹顔出し家族5ショット
◆おさき、母親の誕生日の家族ショット公開
おさきは「6／8 ままの誕生日でした おめでっとーーー」とコメントし、飲食店でのショットを公開。テーブルには「ママ誕生日おめでとう」と書かれたデザートプレートがおかれた机を挟んで自身・妹・弟、両親が座った笑顔の家族写真となっている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さんおめでとうございます」と祝福の声が続々。「美男美女しかいない」「仲良し家族にほっこり」「みんな眩しい笑顔」「5人での写真レア」「お父さんとお母さんからイケメンと美人オーラ出てる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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