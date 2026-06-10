2児の母・青木裕子、エビしんじょ揚げメインのお弁当公開「ご飯の詰め方可愛い」「卵焼きアレンジ真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】フリーアナウンサーの青木裕子が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「嬉しいおかずがいっぱい」エビしんじょ＆揚げ玉入り卵焼きの弁当
青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒い弁当箱には、海苔が巻かれたおむすびと胡麻がふられたおむすびが交互に敷き詰められている。おかずは「エビしんじょ揚げ」と紹介。オクラや千切りの人参と思われるおかずも入っており「卵焼きにはあおさ入り揚げ玉入り」と工夫を凝らした様子も公開している。
この投稿には「ご飯の詰め方可愛い」「卵焼きアレンジ真似したい」「嬉しいおかずがいっぱい」「愛情たっぷりで理想のお弁当」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「嬉しいおかずがいっぱい」エビしんじょ＆揚げ玉入り卵焼きの弁当
◆青木裕子「エビしんじょ揚げ」メインのお弁当公開
青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒い弁当箱には、海苔が巻かれたおむすびと胡麻がふられたおむすびが交互に敷き詰められている。おかずは「エビしんじょ揚げ」と紹介。オクラや千切りの人参と思われるおかずも入っており「卵焼きにはあおさ入り揚げ玉入り」と工夫を凝らした様子も公開している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「ご飯の詰め方可愛い」「卵焼きアレンジ真似したい」「嬉しいおかずがいっぱい」「愛情たっぷりで理想のお弁当」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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