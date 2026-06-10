テクニカルポイント ユーロドル 10日線意識
テクニカルポイント ユーロドル 10日線意識
1.1709 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1708 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1702 一目均衡表・雲（上限）
1.1692 100日移動平均
1.1679 200日移動平均
1.1649 一目均衡表・基準線
1.1630 一目均衡表・雲（下限）
1.1616 21日移動平均
1.1593 一目均衡表・転換線
1.1593 10日移動平均
1.1550 現値
1.1525 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1477 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1593の10日移動平均線が戻りのポイント。
1.1709 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1708 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1702 一目均衡表・雲（上限）
1.1692 100日移動平均
1.1679 200日移動平均
1.1649 一目均衡表・基準線
1.1630 一目均衡表・雲（下限）
1.1616 21日移動平均
1.1593 一目均衡表・転換線
1.1593 10日移動平均
1.1550 現値
1.1525 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1477 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1593の10日移動平均線が戻りのポイント。