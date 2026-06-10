テクニカルポイント ユーロドル　10日線意識

1.1709　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1708　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1702　一目均衡表・雲（上限）
1.1692　100日移動平均
1.1679　200日移動平均
1.1649　一目均衡表・基準線
1.1630　一目均衡表・雲（下限）
1.1616　21日移動平均
1.1593　一目均衡表・転換線
1.1593　10日移動平均
1.1550　現値
1.1525　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1477　エンベロープ1%下限（10日間）

1.1593の10日移動平均線が戻りのポイント。