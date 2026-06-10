通貨オプション　ボラティリティー ドル円1週間6％台後半

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.72　6.07　7.41　6.40
1MO　6.87　5.74　6.44　6.59
3MO　7.76　5.64　6.87　6.59
6MO　8.35　5.87　7.37　7.00
9MO　8.52　6.05　7.67　7.18
1YR　8.71　6.47　8.01　7.41

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.89　8.48　7.18
1MO　6.79　8.16　6.97
3MO　7.34　8.31　6.77
6MO　8.03　8.84　7.07
9MO　8.38　9.03　7.15
1YR　8.62　9.31　7.36
東京時間15:56現在　参考値

ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移が続く。ドル高がやや優勢も、値幅が落ち着いており、ボラも上がっていない。