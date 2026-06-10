通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％台後半
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.72 6.07 7.41 6.40
1MO 6.87 5.74 6.44 6.59
3MO 7.76 5.64 6.87 6.59
6MO 8.35 5.87 7.37 7.00
9MO 8.52 6.05 7.67 7.18
1YR 8.71 6.47 8.01 7.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.89 8.48 7.18
1MO 6.79 8.16 6.97
3MO 7.34 8.31 6.77
6MO 8.03 8.84 7.07
9MO 8.38 9.03 7.15
1YR 8.62 9.31 7.36
東京時間15:56現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移が続く。ドル高がやや優勢も、値幅が落ち着いており、ボラも上がっていない。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
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1MO 6.87 5.74 6.44 6.59
3MO 7.76 5.64 6.87 6.59
6MO 8.35 5.87 7.37 7.00
9MO 8.52 6.05 7.67 7.18
1YR 8.71 6.47 8.01 7.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.89 8.48 7.18
1MO 6.79 8.16 6.97
3MO 7.34 8.31 6.77
6MO 8.03 8.84 7.07
9MO 8.38 9.03 7.15
1YR 8.62 9.31 7.36
東京時間15:56現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移が続く。ドル高がやや優勢も、値幅が落ち着いており、ボラも上がっていない。