◆カーリング日本選手権 第３日（６月１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、中部電力に４―９で敗戦。通算１勝３敗で１１日からの２次Ｌに進むことはできなかった。

第１エンド（Ｅ）から中部電力のスキップ北沢育恵が周囲のストーンをすり抜けてナンバーワンへ押し込む華麗なラストショットを決め、１点スチールされたロコ・ソラーレ。第５Ｅ、第７Ｅともに大量３失点で流れを引き寄せられず２―７とした。

追い込まれた第８Ｅ。スキップ藤沢五月が重圧のかかるラストショットでダブルテイクアウトを決めきって、２点獲得の４―７。粘りを見せたが第９Ｅに２失点し４―９で敗戦した。３戦連続で自ら負けを認めるコンシード負けとなった。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えて出場。新体制で挑んだ日本選手権で早くも姿を消した。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。